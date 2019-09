Emmanuel Macron appelle "au calme" pour les Journées du Patrimoine

et AFP

publié le 20/09/2019 à 20:41

Le président de la République a lancé un appel au calmeconcernant les manifestations prévues ce samedi 21 septembre. La mobilisation des "gilets jaunes", la marche pour le climat et une manifestation contre le régime des retraites doivent se dérouler en même temps que les Journées du Patrimoine.



"C'est bien que les gens s'expriment (...) il faut que cela puisse se faire dans le calme. J'appelle chacun à ce que cela puisse se faire en bonne intelligence, en concorde et dans le calme pour que nos plus jeunes et nos moins jeunes puissent visiter les bâtiments, en profiter", a commenté le président de la République en marge d'une visite en Seine-et-Marne.

Pour assurer la sécurité des sites ouverts au public,7.500 membres des forces de l'ordre seront mobilisés dans la capitale. Un dispositif similaire à celui déployé le 1er mai dernier. De nombreuses perturbations sur le trafic routier et dans les transports en commun sont également à prévoir.