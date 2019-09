Entre 150.000 et 300.000 personnes, militants syndicaux et "gilets jaunes", ont manifesté le 1er mai dans toute la France

La préfecture de police de Paris ne veut prendre aucun risque. Samedi 21 septembre, alors que plusieurs manifestations, dont un défilé de "gilets jaunes" sont prévus dans la capitale, en pleine Journée du patrimoine, le préfet annonce la mise en place d'un dispositif de sécurité "identique au 1er mai".

Face à "des gens qui manifestement veulent prendre des revanches sur je ne sais quelle journée", qui "annoncent : 'nous ne lâcherons rien', 'je réponds nous serons là'", a prévenu le préfet Didier Lallement, à la veille d'une journée de manifestations de "gilets jaunes" et d'une marche contre la réforme des retraites et pour le climat.

Selon le préfet de police, 7.500 membres des forces de l'ordre seront donc déployés dans la capitale. Les autorités redoutent un samedi à hauts risques à Paris samedi à l'occasion de l'acte 45 des "gilets jaunes" dans la capitale, qui coïncide avec les Journées du patrimoine et la marche pour le climat. Le ministère de l'Intérieur et la Préfecture de police craignent un retour des violences dans les rues de Paris, épargnées par les débordements depuis le 16 mars et le saccage de magasins sur les Champs-Elysées.