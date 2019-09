publié le 20/09/2019 à 08:18

Alors que les journées du Patrimoine se dérouleront samedi 21 septembre, les "gilets jaunes" veulent faire repartir le mouvement. Et pour cela, des appels à manifester ont été lancés.

Le préfet de police a obtenu gain de cause : il voulait 4.000 CRS et gendarmes mobiles, il les aura, en plus des autres policiers de la capitale. C'est un dispositif semblable à ce qu'on a connu au plus fort de la crise en décembre dernier.

Il faut dire qu'en plus des journées du Patrimoine, il faudra sécuriser la marche pour le climat et une manifestation contre la réforme des retraites, initiée par le syndicat Force Ouvrière.

Les forces de l'ordre devront donc sécuriser les bâtiments ouverts au public et encadrer les accès aux deux manifestations pour éviter ou contrôler l'infiltration des Blacks Blocs. L'expérience montre qu'à chaque fois qu'un tel dispositif de sécurité a été mis en place dans la capitale, les forces de l'ordre ont contenu les débordements.

Demain, le préfet de police pourra compter également sur les véhicules blindés de la gendarmerie qui seront prêts à intervenir.

À écouter également dans ce journal

Climat - C'est aujourd'hui la journée de grève mondiale des écoles. 5.000 manifestations seront organisées dans le monde pour lutter en faveur du climat. À Paris, le cortège partira à 13h de la place de la Nation. Des défilés sont aussi prévus à Lyon ou Bordeaux.



Popularité - La cote de popularité d'Emmanuel Macron continue de progresser : +3 points en 1 mois, avec 37% d'opinions favorables. Il retrouve son niveau de juillet 2018, soit avant la crise des "gilets jaunes" et l'affaire Benalla.



Aviation - Après Aigle Azur, c'est XL Airways qui se déclare en cessation de paiement et demande son placement en redressement judiciaire. Depuis hier, elle a cessé de vendre des billets. XL Airways emploie 570 personnes et transporte chaque année 700.000 passagers.