Journées du Matrimoine : les rendez-vous à ne pas manquer pour l'édition 2019

publié le 20/09/2019 à 06:32

Connaissez-vous Gae Aulenti ? Architecte pionnière, elle a aménagé dans les années 1980 les intérieurs des musées d'Orsay et Pompidou à Paris. Elle, et des dizaines d'autres femmes, seront mise à l'honneur lors de la cinquième édition des Journées du Matrimoine organisées les 21 et 22 septembre.

Chaque année, le même week-end que celui des Journées du Patrimoine, l'association HF île-de-France commémore, elle, le Matrimoine français : ces monuments et moments historiques qui forment l'héritage culturel légué par les femmes. Pour l'édition 2019, HF organise également des événements en région Auvergne-Rhône-Alpes (programme ici).

Au programme : expositions, visites, spectacles et projections à Paris (programme ici), mais aussi à Nanterre (Hauts-de-Seine), Montreuil (Seine-Saint-Denis), Montluçon (Allier) et Lyon (Rhône).

1. Écouter Françoise Sagan et Violette Leduc

Son livre posthume, Les Quatre Coins du Coeur, est la grande surprise de cette rentrée littéraire : Françoise Sagan sera mise à l'honneur à Montluçon pour l'ouverture des Journées du Matrimoine en Auvergne-Rhône-Alpes. Deux Grands entretiens tournés avec l'autrice de Bonjour Tristesse, et la romancière Violette Leduc ont été reconstitués et seront portés par la comédienne Fanny Zeller.

Infos pratiques : RDV jeudi 19 et vendredi 20 septembre à 19h au Théâtre des Îlets / Centre dramatique national 27 rue des Faucheroux à Montluçon / Tarif : de 10€ à 18€.

2. Dans les pas des femmes architectes

À Paris, l'association MéMO (Mouvement pour l’Équité dans la Maîtrise d’OEuvre) organise des visites de bâtiments pour mettre à l'honneur les femmes architectes. Vous pourrez notamment visiter la Halle Pajol, ancien bâtiment industriel situé dans le XVIIIème arrondissement de la capitale, et (re-)découvrir le travail de Françoise-Hélène Jourda.



Cette architecte décédée en 2015, était très engagée en faveur du développement durable, et son histoire sera mêlée à celle de la construction de la Halle, dont la réhabilitation à des visées écologiques. La visite sera suivie d'une performance chorégraphique.



Infos pratiques : RDV samedi et dimanche 22 septembre à 14h20 à la Halle Pajol dans le XVIIIème arrondissement de Paris / Gratuit

3. Aller à la rencontre des femmes oubliées

Pour célébrer les femmes que l'Histoire a oublié, le Collectif Masque propose un "spectacle déambulatoire interactif" à Nanterre. L'événement sera organisé autour d'une quête pour retrouver ces femmes qui ont marqué le passé mais qui ont été effacées. Parmi elles par exemple : Ada Lovelace, créatrice de l'informatique.



Le spectacle aboutira sur la rédaction d'une liste de noms de femmes célèbres, afin de rebaptiser les rues de la ville. Celle-ci sera ensuite déposée à la Mairie.



Infos pratiques : RDV samedi 21 septembre à 14h30 à la Maison des Associations de Nanterre (hauts-de-Seine) / Gratuit