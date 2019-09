publié le 20/09/2019 à 14:02

La 36e édition des Journées européennes du patrimoine risque d'être mise à mal par les plusieurs manifestations prévues samedi 21 septembre. Les "gilets jaunes", une marche pour le climat et une manifestation contre la réforme des retraites sont organisées.

4.000 CRS et gendarmes mobiles vont être mobilisés en plus des autres policiers de la capitale pour surveiller l'événement. Un dispositif semblable à ce qu'on a connu au plus fort de la crise en décembre dernier qui permettra aux forces de l'ordre de sécuriser les bâtiments ouverts au public et encadrer les accès aux deux manifestations.

Pour les riverains, la circulation dans Paris risque d'être compliquée. Des stations de métro seront probablement fermées samedi. Dimanche, pour la journée sans voiture, aucun véhicule ne pourra entrer dans la ville de 11 heures à 18 heures.

Samedi 21 septembre

Une "Marche pour le climat" est prévue à 13 heures au départ de la place Edmond-Rostand (VIe), près du jardin du Luxembourg. La marche démarrera à 14 heures. Une autre est prévue au départ de Saint-Michel (Ve) jusqu'au parc de Bercy (XIIe) à 14h30.

Force Ouvrière a appelé ses militants à défiler ce samedi contre la réforme des retraites. La manifestation partira à 13h30 de Duroc (VIIe), passera par Montparnasse pour arriver à Denfert-Rochereau (XIVe).

Enfin, pour le 45e samedi des "gilets jaunes", ces derniers espèrent une union des manifestations. Plusieurs sont prévues. Le préfet de police de Paris a pris un arrêté d'interdiction de manifester. Les Champs-Elysées, l'avenue de la Grande Armée, l'Assemblée Nationale, l'Hôtel Matignon, le Trocadéro, la Tour Eiffel, le Sénat, la cathédrale Notre-Dame de Paris et, pour la première fois, le Bois de Vincennes et le Bois de Boulogne seront donc soumis à une surveillance particulière.

Contactée par RTL.fr, la Préfecture de Police n'a pas donné de précisions mais il faut s'attendre à des perturbations de la RATP sur les lignes avoisinant ces secteurs.

Dimanche 22 septembre

Les manifestations ne sont pas reconduites dimanche mais la cinquième édition de la "Journée sans voiture" aura lieu de 11 heures à 18 heures dans la capitale.



Tous les véhicules à moteur n'auront pas le droit de circuler dans Paris et dans certaines parties de bois de Boulogne et de Vincennes. Les automobilistes ne respectant pas ces interdictions seront soumis à une contravention de 135 euros. Le boulevard périphérique reste ouvert, cependant certaines bretelles de sortie seront fermées. La Direction des routes d’Île-de-France fermera l'accès direct au quai de Bercy depuis l'A4 et l'accès de l'A13 vers l'avenue de la porte d'Auteuil.



Seuls les services d'urgence, les taxis et les VTC seront autorisés à rouler, avec une limitation de vitesse à respecter. Les transports en commun, bus y compris, fonctionneront normalement. Certaines lignes de métro, comme la ligne 1, acceptent exceptionnellement la présence de vélo dans les rames.

[#JournéeSansVoiture] A l’occasion de la journée sans voiture, la #RATP vous rappelle que les vélos sont acceptés dans les trains de la #Ligne1 jusqu’à 16h30 ce dimanche 22 septembre. pic.twitter.com/QnwBqtnDUN — Ligne 1 RATP (@Ligne1_RATP) September 20, 2019