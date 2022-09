Un film choc et haletant. Ce mercredi 7 septembre sort dans les salles obscures le film Rodéo, de Lola Quivoron. Alors que l'été a été marqué par plusieurs rodéos dramatiques, sur RTL, la réalisatrice appelle à ne pas confondre cette pratique, illégale, avec celle faite en campagne. "C'est une vraie contre-culture", assure-t-elle. Et de poursuivre, en appelant toutes les personnalités politiques "et Gérald Darmanin" à venir au cinéma pour "commencer à appréhender ce milieu"

En effet, au-delà du titre, le film de Lola Quivoron est surtout une véritable "chevauchée mécanique" et une histoire "d'émotion". Alors que la pratique urbaine a défrayé la chronique, ces dernières semaines, la jeune femme explique s'être intéressé aux rodéos bien avant. "En 2015, ce n'était pas aussi décrié. C'était une pratique que l'on ne connaissait pas", rappelle-t-elle au micro de RTL. Elle estime qu'elle n'est, depuis, pas beaucoup plus connue par le grand public et souvent réduite à des idées préconçues.

Elle appelle aussi à ne pas confondre cette pratique aussi appelée "cross-bitume" avec la variante urbaine. "Je ne peux que condamner", assure-t-elle, au sujet des images choquantes qui ont parfois pu être diffusées. Pour autant, Lola Quivoron demande à ce que qu'un "volet de prévention" soit mis en place, en concertation avec les jeunes. "Le tout répressif n'est jamais le plus efficace", considère la cinéaste primée au dernier Festival de Cannes.

Bien que son titre soit explicite, la réalisatrice qui signe son premier long métrage ne veut pas que son film, soit réduit aux rodéos. "C'est l'histoire d'une femme. Une femme qui s'impose dans un monde qui ne serait, a priori, pas le sien", explique-t-elle au micro de RTL.

