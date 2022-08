Qu'est-ce qu'un rodéo urbain et que risquent les contrevenants ?

Les rodéos urbains font énormément parler depuis le début de l'été. S'ils n'ont pas attendu 2022 pour faire leur arrivée dans l'Hexagone, les nombreux incidents liés à cette pratique ont mis de nouveau en lumière sa dangerosité. Le phénomène alertait déjà la classe politique en 2018, débouchant sur la mise en vigueur d'une loi.

Les rodéos urbains sont "le fait d'adopter, au moyen d'un véhicule terrestre à moteur, une conduite répétant de façon intentionnelle des manœuvres constituant des violations d'obligations particulières de sécurité ou de prudence (...) qui compromettent la sécurité des usagers de la route ou qui troublent la tranquillité publique", explique le texte à propos de cette pratique.

Ce mardi 16 août, un jeune homme de 19 ans s'est tué en perdant le contrôle de son véhicule dans les rues de Marseille en plein rodéo urbain. Le week-end dernier, à Colmar, un Afghan a été tué par balles à la suite d'une altercation survenue lors d'un rodéo urbain. En région parisienne, à Pontoise, un jeune garçon et une fillette ont été fauchés par un motard. Gravement blessée, la jeune fille est sortie ce mardi 16 août du coma.

Une peine de prison et une lourde amende

Les scènes de rodéo urbain se déroulent souvent dans les centres-villes. Les adeptes de cette pratique "s'exonèrent du respect des règles les plus élémentaires de la sécurité routière - véhicules non homologués, conducteurs sans casque, limitation de vitesse non respectées", mettait en lumière un rapport parlementaire de 2018. Une peine d'emprisonnement d'un an est prévue, couplée à une amende de 15.000 euros. La sanction peut même s'alourdir en cas de circonstances aggravantes.

Annonçant une intensification des contrôles, Gérald Darmanin a notamment annoncé, ce mardi 16 août, la saisie de plus de 150 scooters et motos sur les prés de 3.000 opérations menées depuis une semaine. "Dès demain (mercredi), chaque commissariat mènera au moins trois opérations anti-rodéos par jour", a précisé le ministère de l'Intérieur.

