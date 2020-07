Gendarme tuée près d'Agen : une marche blanche organisée

publié le 11/07/2020 à 23:00

Des applaudissements en hommage à Mélanie Lemée, devant la grille de la gendarmerie couverte de fleurs. De l’autre côté, les 6 gendarmes de la caserne sont au garde-à-vous.

Cathy est venue d’Agen rendre hommage à la gendarme : "J’ai des petits-enfants, notamment le fils de ma fille qui est exactement du même âge. C’était important, j’avais besoin de venir."

Dans la foule vêtue de blanc, l’équipe de handball de Mélanie Lemée se tient au premier rang. Émeline la connaissait depuis 3 ans : "C’était quelqu’un de très joyeux tout le temps. Elle était tout le temps contente, elle rigolait tout le temps, elle nous faisait tout le temps rigoler. Quand ça n'allait pas, elle était là : ‘Mais allez les gars, c’est bon, on y va !’ C’était la première à vraiment remonter le moral de tout le monde et ça fait vraiment beaucoup de peine."

Au moins 2.000 personnes ont défilé dans les rues d’Aiguillon, dont le maire, Christian Girardi : "C’est vraiment très émouvant d’organiser une telle manifestation et voir autant de monde. On attendait beaucoup de monde, on m’a déjà demandé de retarder le départ d’un quart d’heure parce qu’il y avait beaucoup d’affluence de partout. C’est encore plus émouvant."

La marche s’est terminée devant le monument aux morts par une minute de silence.