publié le 09/04/2020 à 11:05

"Des images rares". Le parc national des calanques de Marseille a annoncé une bonne nouvelle sur son compte Twitter mercredi 8 avril. Deux rorquals ont été observés au large des calanques de la cité phocéenne. Ce mammifère marin est le deuxième plus grand animal au monde, après la baleine bleue, et mesure en moyenne vingt mètres de long.

Les images impressionnantes ont été capturées par la patrouille Ulam 13 (Unité Littorale des Affaires Maritimes) et la vidéo a été postée sur le réseau social Twitter. "Cette observation est un indice de plus sur un potentiel effet du confinement sur le comportement de la faune sauvage", a déclaré le parc.

Depuis le confinement, la nature s'adapte et reprend ses droits. Dans les villes, les oiseaux ont repris leur quartier et chantent beaucoup plus, et, sur le littoral marseillais, de nombreux animaux sauvages, comme les dauphins, ou, ici, des rorquals ont été aperçus.

2 rorquals ont été observés dans le @ParcCalanque🐳

Des images rares capturées par la patrouille ULAM13. Cette observation du 2ème plus grand animal au monde est un indice de + sur un potentiel effet du confinement sur le comportement de la faune sauvage. https://t.co/YWPadL0DXH pic.twitter.com/YnpbaOBEgC — Parc des Calanques (@ParcCalanques) April 8, 2020