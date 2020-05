Gers : un jeune homme de 20 ans décède après une baignade dans un lac

publié le 19/05/2020 à 21:45

Un jeune homme, âgé de 20 ans et meneur de jeu au sein de l’Auch-Basket-Club, est décédé après une baignade dans un lac privé sur la commune de Saint-Orens-Pouy-Petit, dans le Gers. Il n'a pas pu être sauvé par les secours.

Dimanche 17 mai, quelques jeunes s'étaient réunis au lac privé du lieu-dit "Mon Plaisir", sur la commune de Saint-Orens-Pouy-Petit, près de Condom, dans le Gers, rapporte La Dépêche. Après la baignade, l'un d'entre eux a fait un malaise. Une infirmière, qui passait par là, a effectué les premiers massages cardiaques sur la victime.

Rapidement, le SMUR de Condom et les pompiers de Condom et de Saint-Puy se sont rendus sur place. Après un second arrêt cardiaque dans l'ambulance, il a été évacué par hélicoptère vers Toulouse mais ce dernier n'a pas pu être réanimé. Il était meneur de jeu au sein de l’Auch-Basket-Club (ABC) qui évolue en Nationale 2.