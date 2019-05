publié le 13/05/2019 à 10:45

Violences, attouchements, coups, plus d'une personne sur cinq se définissant comme LGBT+ déclare avoir été victime d'une agression physique au cours de sa vie, selon une étude de l'Ifop (Institut d'études opinion et marketing en France et à l'international). Et plus d'une personne LGBT+ sur deux déclare avoir fait l'objet d'une agression homophobe, quelle qu'elle soit, au cours de sa vie.



Le nombre de victimes ne cesse d'augmenter depuis un an, il a plus que doublé entre juin 2018 (3%) et avril 2019 (7%). 60% d'entre elles admettent avoir pensé à se suicider au cours de l'année écoulée. L'enquête réalisée pour la Fondation Jean-Jaurès et la Dilcrah (Délégation interministérielle à la lutte contre le racisme, l’antisémitisme et la haine anti-LGBT+) a dressé un portrait de l'agresseur "type".

Dans la majorité des cas, l'auteur des violences est un homme (78%), de moins de 30 ans (75%), qui agit en présence d'un groupe (61%), même si peu de victimes disent avoir été agressées par plusieurs personnes en même temps (21%).

Les victimes hésitent souvent à porter plainte

Signaler les faits dans un commissariat (27%), porter plainte officiellement (20%) ou chercher de l'aide auprès d'une association LGBT+ (19%) reste une attitude minoritaire chez les victimes, selon l'étude.



Cet "environnement homophobe" conduit de nombreuses personnes LGBT+ à adopter des "stratégies d'invisibilité", comme éviter de se tenir la main (62%) ou de s'embrasser (63%) en public, et des "stratégies d'évitement", comme ne pas se rendre dans certains quartiers (37%) ou rentrer seul chez soi (33%), observe l'Ifop.



Ces résultats, dévoilés à quatre jours de la journée mondiale de lutte contre l'homophobie et la transphobie, le 17 mai, seront présentés à Marlène Schiappa, secrétaire d'État en charge de l'égalité entre les femmes et les hommes.