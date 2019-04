et AFP

publié le 30/04/2019 à 10:18

Adoptée l'an dernier, la loi pénalisant les "outrages sexistes" a donné lieu à 447 amendes depuis son entrée en vigueur en août, a annoncé mardi 30 avril devant les députés Marlène Schiappa, secrétaire d'État en charge de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations.



"Très honnêtement, ça n'est pas un chiffre dont nous avons à rougir", a-t-elle commenté lors d'un débat organisé dans la nuit de lundi à mardi pour tirer le bilan de sa loi sur les violences sexuelles et sexistes.

"Vous étiez nombreux sur ces bancs à nous dire que ça ne marcherait jamais, que nous n'arriverions pas à caractériser l'outrage sexiste", a-t-elle ajouté dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Mais ces chiffres montrent que le "dispositif est efficace", et qu'il va "monter en puissance", a précisé la secrétaire d'État.

Par cette législation, la France a été "le premier pays au monde à pénaliser le harcèlement de rue par des amendes", comprises entre 90 et 750 euros, a par ailleurs rappelé la secrétaire d'État.