publié le 12/05/2019 à 21:30

"J'ai perdu l'amour de ma vie". Ce sont les mots déchirants de Florence Charton, la compagne de Cédric de Pierrepont, l'un des deux militaires tués en libérant des otages au Burkina Faso, sur BFMTV ce dimanche 12 mai. La jeune femme a confié sa douleur alors qu'elle avait tellement de projets avec celui qu'elle qualifie "d'homme parfait".



"On avait tout à faire ensemble. On avait acheté une maison dans laquelle on n'avait pas eu le temps d'habiter ensemble à cause de travaux", témoigne-t-elle la voix prise de sanglots sur BFMTV. Elle confie qu'ils essayaient de faire un bébé. "Ça aurait été un père extraordinaire vu comme il se comportait déjà avec ses neveux et nièces", ajoute Florence Charton. "Ça me tue qu'il ait pas eu le temps d'être papa", se désole avec émotion la compagne de Cédric de Pierrepont.

Je sais que si c'était à refaire il y retournerait Florence Charton, compagne de Cédric de Pierrepont, tué au Burkina Faso. Partager la citation





Un homme "bon vivant" avec qui "tout était simple". Cédric de Pierrepont avait rallié en août 2012 le prestigieux commando Hubert, l'une des sept unités de commandos de la Marine nationale, basée à Saint-Mandrier, dans le Var. "J'étais prête à l'absence mais pas à le perdre. Il était parfait mais c'était un homme de combat et je sais que si c'était à refaire il y retournerait", témoigne sa compagne qui rappelle qu'il aimait profondément son métier.

Un hommage national sera rendu lui sera rendu mardi, ainsi qu'à son frère d'armes Alain Bertoncell. La cérémonie aura lieu aux Invalides à partir de 11 heures et sera présidée par Emmanuel Macron.

"J'ai perdu l'amour de ma vie" L'émotion de la compagne du soldat Cédric de Pierrepont pic.twitter.com/sIpbNcfME5 — BFMTV (@BFMTV) 12 mai 2019