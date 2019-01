publié le 29/01/2019 à 13:08

L'artiste de 19 ans, qui représentera la France lors de l'Eurovision 2019, porte plainte contre X pour "injures, provocation à la haine et à la violence et menaces homophobes", a expliqué son avocat, Maître Étienne Deshoulières. La démarche de Bilal Hassani, soutenue par les associations Stop Homophobie, Mousse et Urgence Homophobie, répond au déluge d'insultes et de menaces reçu sur Twitter.



Le chanteur queer n'hésite pas à emprunter au vestiaire féminin tout en s'affirmant comme un homme. Son look assumé, associant perruques, maquillage et rouge à lèvres, lui a valu "des milliers de tweets depuis qu'il est pressenti pour représenter la France à l'Eurovision", a dénoncé son avocat. Une campagne de haine qui s'est transformée en "avalanche depuis sa sélection" dimanche 27 janvier 2019, grâce à sa chanson Roi.

Des propos "inadmissibles", pour lesquels leurs auteurs "encourent jusqu'à 6 ans d'emprisonnement et 45.000 euros d'amende", rappelle Maître Deshoulières.

213 plaintes déposées mi-janvier

La plainte du chanteur s'inscrit dans un sursaut initié depuis plusieurs mois par la communauté LGBT contre les agressions et les menaces dont elle est victime. Mi-janvier, 213 plaintes ont été déposées dans douze tribunaux pour des messages à caractère homophobe recensés principalement sur Twitter.



"Comme pour ces 200 plaintes, l'objectif de celle de Bilal Hassani, c'est de dire qu'on ne peut plus insulter, menacer, appeler au meurtre sur Internet sans que les associations de lutte contre l'homophobie réagissent", a détaillé son avocat. "Il faut que les personnes qui se croient protégés par l'anonymat derrière leur ordinateur soient inquiétées".



Malgré ces menaces, le jeune homme "reste fort", a assuré son avocat. "Il est tellement heureux d'être à l'Eurovision qu'il ne se laisse pas démonter par des propos haineux sur Internet."