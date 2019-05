publié le 09/05/2019 à 19:01

Marvel veut étendre son univers cinématographique. Cela passe naturellement par de nouveaux héros et de nouvelles planètes, mais Disney semble faire aussi le choix de la diversité. Le but est de ne pas demeurer dans une saga majoritairement masculine, hétérosexuelle et blanche. Un MCU trop conservateur échouerait en effet sur de nombreux aspects. Les comics sont divers depuis des décennies. Le public, lui aussi, est loin d'un monochrome ou monolithique. Et l'époque ne supporterait pas vraiment une oeuvre incapable d'évoluer et de ressembler à notre monde tel qu'il est.



Ce phénomène est finalement assez récent historiquement pour l'industrie. Il a fallu attendre 2019 pour avoir un film Marvel entièrement dédié à une super-héroïne avec Captain Marvel. Idem, un an plus tôt avec Black Panther, le premier long-métrage dont le super-héros et la vaste majorité du casting sont noirs. Mais Marvel ne veut pas s'arrêter en si bon chemin.

Une scène minuscule d'Avengers: Endgame a, par exemple, offert au MCU son premier personnage gay. Il s'agit de l'homme que joue Joe Russo, l'un des co-réalisateurs du film. Son personnage raconte qu'il a vécu son premier rendez-vous romantique depuis la Décimation de Thanos... Un "date" avec un autre homme.

Des annonces à venir

Interrogé sur ce détail par les journalistes de EW Morning Live, le réalisateur a déclaré : "Oui c'est le premier personnage ouvertement gay du MCU. Il y a des insinuations sur la sexualité d'autres personnages, mais là c'était le premier". Intrigué, les journalistes ont alors demandé aux frères Russo s'il y avait d'autres personnages LGBTQ+, déjà présents ou à venir, dans le MCU. "Hmm, vous allez bientôt le découvrir, mais ça sera pour plus tard".



"Il y a un personnage gay qui va être révélé mais je pense que c'est Kevin [Feige, le grand patron des Studios Marvel, ndlr] qui va faire l'annonce", a complété Joe Russo. Kevin Feige a en effet annoncé en juin 2018 que deux personnages LGBTQ+ apparaîtront dans le MCU : un personnage connu et un autre que la saga va présenter dans un prochain film. Il ne s'agissait naturellement pas du caméo de Joe Russo mais de vrais super-héros.



L’actrice Tessa Thompson qui incarne Valkyrie (Thor Ragnarok) a, sur Twitter, expliqué que son personnage était bisexuelle. Beaucoup de fans espèrent aussi que Captain Marvel, la plus puissante des Avengers, puisse faire une révélation de ce genre. Il faut dire qu'elle a vécu avec sa "meilleure amie" Maria Rambeau et élevée sa fille avec elle. Ce pourrait être un pas facile à franchir.



Pour le héros gay à venir, Marvel serait en train de chercher un acteur homo ou bisexuel et asiatique pour jouer le rôle de James, "un intellectuel sensible avec un grand sens de la famille", dans son film sur Les Éternels. Entre cette rumeur et le film projeté, il y a un monde, mais Marvel semble embrasser cette nouvelle politique créative. Des "audaces" qui payent au box-office.