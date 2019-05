publié le 05/05/2019 à 14:33

C'est une "une" qui n'est visiblement pas au goût de tout le monde, même si elle a surtout suscité de nombreux commentaires positifs. Ce samedi 4 mai, le magazine L'Équipe proposait un numéro spécial consacré à l'homophobie dans le sport. Sur la "une," on pouvait voir deux joueurs de water-polo en train de s'embrasser.





Comme la repéré Franceinfo, Grégory Tilhac affirme dans un post publié sur Facebook samedi qu'un kiosquier parisien de la place de la République aurait refusé de le mettre en vente par "homophobie". "Il m'explique que le carton est là mais qu'il ne les a pas déballés ce matin. Interloqué, je lui réponds 'ah bon', et puis, en pouvant à peine y croire, je lui demande : 'Vous êtes homophobe ?' Il me répond 'oui'", témoigne le délégué général du festival du film LGBTQ Chéries chéris.

Le kiosquier "réfute ces accusations"

Interrogé par Franceinfo, la société MédiaKiosk, qui gère ce kiosque à journaux, affirme que le kiosquier "réfute ces accusations". "Compte tenu de la gravité de la situation, nous allons mener une enquête plus approfondie afin de comprendre exactement les faits et prendre les mesures qui s'imposeront", affirme l'entreprise.

Le sport face à l'homophobie en une et tout au cœur d'un numéro spécial du magazine L'Équipe ce samedi https://t.co/AuxExFQnuc pic.twitter.com/vYL0mr99yO — le magazine L'ÉQUIPE (@lemaglequipe) 2 mai 2019

Un internaute qui s'est rendu dans ce kiosque samedi en milieu d'après-midi a constaté que la magazine L'Équipe était désormais en vente.

Update : il a fait marche arrière. pic.twitter.com/uI46FUZ5gc — Damien | Kiwi ¿ (@iMonsieurKiwi) 4 mai 2019

Interpellée sur Twitter, Anne Hidalgo a qualifié "d'inacceptable" le comportement de ce kiosquier parisien. "Avec vous pour que le droit s'applique, comptez sur mon soutien, tout sera mis en oeuvre pour faire reculer les actes et les propos homophobes", a-t-elle écrit la maire de Paris sur le réseau social.

C’est inacceptable ! Avec vous pour que le Droit s’applique, comptez sur mon soutien, tout sera mis en œuvre pour faire reculer les actes et les propos homophobes ¿¿¿¿ https://t.co/ZEZQcEAzM9 — Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) 4 mai 2019