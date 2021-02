Hiver : comment s'habiller pour ne plus jamais avoir froid ?

publié le 10/02/2021 à 15:05

En ce début de mois de février, le nord du pays connait une véritable vague de froid. Un vent de nord-est s’est mis en place depuis ce lundi 8 février, explique Météo France, et il est à l'origine des baisses de température. Avec à la clé, de la neige en plaine : 29 départements sont ainsi actuellement en vigilance orange pour neige et verglas.

Le problème, lors de ce type d'épisode de froid, c'est qu'on ne sait pas toujours comment s'habiller. Pas assez de couches de vêtements, et c'est le claquement de dents assuré. Habillé trop chaudement, vous risquez de transpirer, et donc finalement d'avoir encore plus froid.

La sensation de froid intervient lorsqu'il y a une déperdition de la chaleur de votre corps. La clé, c'est donc de protéger les zones qui sont les plus sensibles à cette perte de chaleur, comme la tête et le cou. Porter un bonnet et une écharpe est donc incontournable. Le masque, lui aussi inévitable face à la pandémie de coronavirus, pourrait être également votre allié, en vous permettant de respirer de l'air plus chaud. Pensez tout de même à le changer régulièrement, pour éviter qu'il ne soit mouillé par la condensation.

Les extrémités de votre corps, les mains et les pieds, perdent aussi facilement de la chaleur. Mieux vaut donc porter des gants, de bonnes chaussettes, et des chaussures adaptées, suffisamment larges pour laisser vos orteils bouger, et imperméables en cas de pluie ou de neige.

La méthode imbattable de l'oignon

Une fois ces règles basiques adoptées, vient la plus importante, celles que tous les adeptes de sports d'hiver se doivent d'adopter... La méthode de l'oignon. Vous en avez certainement déjà entendu parler, mais il ne suffit pas d'empiler les couches, comme un oignon. Il faut les empiler intelligemment.

Pour appliquer la méthode de l'oignon, trois couches sont nécessaires. La première, celle que vous portez à même la peau, doit absorber et évacuer l'humidité de votre corps. Vous pouvez donc utiliser des sous-vêtements thermiques en fibres synthétiques ou naturelles, comme la laine de mérinos.

La deuxième couche vous isole et vous maintient au chaud. Ce peut être une bonne polaire, un gros pull, une doudoune, voire tout cela à la fois. Le tout, c'est de faire en sorte de n'être ni trop serré, pour pouvoir emprisonner de l'air qui vous isolera, ni trop large, pour ne pas perdre cet air précieux.

Enfin, la troisième couche vous protège du vent et de l'humidité. Elle doit donc être dans une matière étanche (ou au moins déperlante), et rester respirante, toujours pour ne pas garder l'humidité du corps. Il peut s'agir d'un simple coupe-vent, ou encore d'une parka par exemple.

Pas d'alcool contre le froid

Certains vêtements cumulent déjà plusieurs couches de l'oignon. À vous alors de bien les identifier, pour ne pas cumuler trop de vêtements et avoir trop chaud. Enfin dernière astuce, sachez que boire de l'alcool ne vous aidera pas à avoir plus chaud. La vasodilatation qu'entraine l'alcool vous donnera une sensation de chaud au début, mais elle contribuera ensuite à vous faire perdre encore plus de chaleur.



Si malgré tous vos efforts, vous continuez à avoir froid, mieux vaut peut-être consulter un médecin car la frilosité peut aussi être le symptôme d'un problème de thyroïde, de circulation sanguine, ou encore de carences.