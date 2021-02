Météo France place 36 départements en vigilance orange neige, grand froid ou crues

publié le 09/02/2021 à 16:20

Le froid est bel et bien là. Au total, 36 départements ont été placés en vigilance orange pour des risques de neige, verglas, grand et/ou crues ce mardi 9 février par Météo France. Les températures vont rester négatives toute la semaine dans le nord du pays : aucun dégel n'est attendu dans ce conflit dont on parlait depuis quelques jours.



Les départements concernés par l'alerte grand froid sont : Aisne (02), Nord (59), Pas-de-Calais (62), Somme (80)

Pour les risques de neige et verglas : Aube (10), Calvados (14), Côte d'Or (21), Côtes d'Armor (22), Doubs (25), Eure (27), Eure-et-Loir (28), Finistère (29), Ille-et-Vilaine (35), Loir-et-Cher (41), Loiret (45), Haute-Marne (52), Mayenne (53), Morbihan (56), Orne (61), Bas-Rhin (67), Haut-Rhin (68), Haute-Saône (70), Paris (75), Seine-et-Marne (77), Yvelines (78), Vosges (88), Territoire de Belfort (90), Essonne (91), Hauts-de-Seine (92), Seine-Saint-Denis (93), Val-de-Marne (94), Val-d'Oise (95).



La perturbation en place sur la Bretagne va progressivement gagner vers l'est : au contact de l'air froid venant du nord, les précipitations tomberont sous forme de neige. Un épisode de pluie verglaçante est possible. Sur ces régions, les températures très froides se mettant en place dans la nuit, favoriseront une neige assez légère et des cumuls un peu plus conséquents.

Attention aux crues en : Charente-Maritime (17), Seine-et-Marne (77).