publié le 09/02/2021 à 18:30

Salla, une petite ville au nord du cercle polaire arctique composée de 3.500 habitants, connait des températures pouvait aller jusqu'à moins 50 degrés Celsius. Mardi 9 février, elle a pourtant déclaré sa candidature lors d'une conférence de presse, aux Jeux Olympiques d'été.

Dans une vidéo flash ironique, la ville dénonce un réchauffement climatique qui n'est pas pris au sérieux. La rivière gelée deviendrait un spot idéal pour les compétitions de surf et la toundra enneigée lapone un terrain de beach-volley. La ville va plus loin et ironise même sur sa mascotte, un renne baptisé "Kesä" qui signifie "été" en finnois.



Mais l'humour laisse rapidement la place à des images effrayantes d'une planète en crise, des inondations, des incendies, la montée du niveau de la mer et un avertissement inquiétant de Parkkinen que 2032 ne sera pas un tournant seulement pour Salla mais pour toute la planète.

> Salla 2032 - Full Film

Un appel au monde entier

Le clip de campagne a été déjà visionné plus de 400.000 fois et a suscité des réactions du monde entier. "Nous ne pouvons pas laisser les Jeux d'été se dérouler à Salla", explique le maire Erkki Parkkinen de Salla à nos confrères de l'AFP.



"Cela a aidé les gens à comprendre qu'ici, sur le cercle arctique, nous avons des conditions de vie qui ont besoin d'hivers, si nous perdons nos hivers, cela crée de nombreux problèmes pour nous et pour la planète entière", poursuit-il.

"Nos étés deviennent de plus en plus chauds, nos hivers sont de plus en plus courts, nous devons garder Salla glacée, froide et neigeuse", a ajouté Parkkinen. "Salla sera prête à accueillir les Jeux en 2032 mais à quel prix ?" "Si Salla est le meilleur endroit pour accueillir les Jeux en 2032, cela signifie que la température n'a pas cessé de monter."