Coronavirus : peut-on porter son masque en tissu plus de 4 heures ?

et Victor Goury-Laffont

publié le 09/09/2020 à 19:40

Les consignes autour du port d'un masque en tissu réutilisable, de plus en plus recommandé, commencent à être clarifiées, mettant fin à certaines idées reçues. Comme l'a annoncé l'Académie de médecine dans un communiqué, ils ne doivent par exemple pas être lavés à plus de 60 degrés ou séparément du reste du linge.

Autre précision : les masques réutilisables ne doivent pas forcément être changés plusieurs fois dans la journée, contrairement aux masques jetables. "Il faut impérativement changer les masques en papier toutes les 4h, mais il n'y pas de limite pour les masques en tissu", qui doivent être "changés lorsqu'ils sont humides" explique le professeur Buisson, en charge du coronavirus à l'Académie de Médecine.

Le changement de masque en tissu est donc une question qui se tranche "au cas par cas". "Ça peut arriver au bout d'une heure, s'il fait très chaud et qu'on a énormément transpiré, ou beaucoup plus longtemps", poursuit-il.

L'Académie de médecine recommande de privilégier le masque en tissu, "en dehors des milieux de soin", "d'abord car il est plus agréable à porter, et que cela coûte moins cher au bout du compte".