L’année 2021 sera en réalité l’année deux mille vingt et UNE. D’abord parce qu’elle annonce quelque chose de nouveau, une sorte de nouveau départ après cette année noire. 2021 sera placée sous le signe de la féminité. Après tout certains ont décidé de transformer le Covid en la Covid. Donc nous entamons l’année deux mille vingt et UNE car il faut évoquer quelques unes des femmes dont on parlera cette année.

À commencer par Camille Kouchner, qui occupe la rentrée littéraire de janvier. La fille de Bernard Kouchner révèle dans un livre à paraitre jeudi 7 janvier, que son beau-père Olivier Duhamel a violé son frère jumeau alors âgé de treize ans. Ce qu’elle dénonce dans La Familia grande, c’est autant l’acte inqualifiable que le silence de plomb qui a écrasé cette famille trente ans durant. Et il en faut du courage pour briser une omerta. Comme si l’air libertaire qui planait dans ces années dans certains milieux de gauche permettait tout. Et bien non et le parquet a ouvert une enquête. Camille Kouchner, grâce à son témoignage, libère une parole qui servira à d’autres.

Certaines femmes en ont assez de jouer les seconds rôles ou de ne pas se sentir respectées. C’est le cas de trois femmes qui, dans une tribune il y a peu, ont dénoncé le procès en illégitimité. Il s’agit de trois professeures de médecine pourtant reconnues, Karine Lacombe, Alexandra Calmy et Caroline Samer qui ont un rôle essentiel dans la lutte contre la Covid.

Harris, Merkel ou encore Thunberg

Je ne connais pas personnellement Marlène Schiappa et je suis loin d’être d’accord avec elle sur bien des sujets. Mais franchement autant d’attaques pour une photo de lissage brésilien ! Est-ce un crime de citer un salon de coiffure même quand on est ministre ? Sans doute a-t-elle commis une simple boulette pour enlever les bouclettes. Mais on parle là, d’une coiffure, pas d’une valise de diamants ! Alors cessons d’attaquer les femmes à la moindre occasion, surtout quand elles font de la politique.



Quelques grandes pointures ont déjà marqué l’histoire et qui vont continuer. Citons Kamala Harris qui deviendra officiellement vice-présidente le 20 janvier et qui représente beaucoup d’espoir ou Angela Merkel qui quittera la scène en septembre après 16 ans de gouvernance quasi incontestée. Ou encore Greta Thunberg qui vient de fêter ses 18 ans et pourra être encore plus active dans la défense de la planète.

Mais il y en a tant d’autres. Comme toutes celles qui remporteront des médailles aux Jeux Olympiques de Tokyo cet été et dont on parlera à peine parce que ce sont des femmes. Et bien sûr, on n’oublie pas Mauricette arrivée en tête dans la course au vaccin !