Olivier Duhamel accusé d'inceste : 3 questions pour tout comprendre

publié le 05/01/2021 à 18:14

La Grande Familia. C'est le titre du livre écrit Camille Kouchner qui doit être publié jeudi 7 janvier. Dans cet ouvrage, la juriste raconte les agressions sexuelles incestueuses subies par son frère jumeau, qu'elle appelle "Victor" pour préserver son anonymat. Elle accuse le politologue Olivier Duhamel d'en être l'auteur. Ce dernier a annoncé démissionner de toutes ses fonctions.

"Je ne révèle rien dans ce livre. Tout le monde sait", raconte-t-elle au Monde qui livre un récit glaçant de toutes les années passées à garder ce secret. Les faits, aujourd'hui prescrits, remontent à l'adolescence de Camille et "Victor", enfants de l'ancien ministre Bernard Kouchner et de l'universitaire Évelyne Pisier, aujourd'hui décédée. Après leur divorce, cette dernière s'est remariée avec Olivier Duhamel qui est ainsi devenu le beau-père des deux enfants et de leur frère aîné.

À 14 ans, "Victor" décide de parler des violences sexuelles dont il accuse le politologue à sa sœur. Celle-ci comprend rapidement qu'il ne faut pas ébruiter ce qui vient de lui être confié : à chaque fois que la parole se libère, la famille sombre un peu plus. Avec tous les proches qui gravitent autour.

1. Quels sont les noms cités dans l'affaire ?

Olivier Duhamel est politologue. Il est connu pour avoir publié sa thèse sous le titre La Gauche et la Vème République (PUF, 1988), qui est devenu un ouvrage de référence en science politique. En 2016, il est devenu président de la Fondation nationale des sciences politiques (FNSP), organisme privé qui régit Sciences Po Paris. Personnage médiatique (sans lien avec Alain Duhamel), il a présenté de nombreuses émissions politiques sur LCI ou Europe 1.

Bernard Kouchner est un homme politique français. Co-fondateur de l'ONG Médecins sans frontières, il a été ministre des Affaires étrangères sous le mandat de Nicolas Sarkozy. Il est le père de quatre enfants, dont Camille et "Victor" qu'il a eu avec Évelyne Pisier. Cette dernière, est accusée d'avoir couvert les agissements d'Olivier Duhamel, à qui elle s'est remariée après avoir divorcé de Bernard Kouchner. Elle est décédée en 2017.

Bernard Kouchner à Cannes en mai 2014 Crédit : LOIC VENANCE / AFP

La sœur d'Évelyne Pisier, Marie-France Pisier, était une actrice française, mère d'Iris Funck-Brentano, elle-même cousine des enfants Kouchner. Dans son enquête, Le Monde raconte comment l'actrice a essayé de convaincre sa sœur de quitter Olivier Duhamel à la suite des révélations de violences sexuelles par ses enfants, avant de décéder en 2011. Un accident selon la version officielle. "On a compris qu’Evelyne pensait que Marie-France s’était plutôt suicidée", confie aujourd’hui Camille Kouchner au Monde.

Marie-France Pisier en 2002 au Festival de Deauville. Crédit : FRANCOIS GUILLOT / AFP

Autour de cette famille recomposée gravitent de grands noms de la scène politique médiatique française. C'est le cas des anciennes figures gouvernementales Luc Ferry et Élisabeth Guigou. Cette dernière doit prochainement prendre la tête d'une commission sur l'inceste et les violences sexuelles commises sur les enfants.

2. Que lui est-il reproché ?

Dans son livre et auprès du Monde, Camille Kouchner raconte comment, alors que sa mère sombre dans l'alcoolisme en 1988, Olivier Duhamel s'impose comme une figure paternelle. C'est aussi cette année-là que la juriste décrit le début d'un système d'emprise incestueux.



"Je pense qu’on avait 13 ans et que mon frère me le raconte quand on en a 14", raconte-t-telle au journal sans parler avec précision des gestes qu'elle l'accuse d'avoir commis. Une chose est sûre : selon les mots qu'elle rapporte, Olivier Duhamel insiste pour que ces derniers restent secrets. "Pendant toutes ces années, plus que de me taire, j’ai protégé mon beau-père", regrette-t-elle aujourd'hui.



Ce n'est que vingt ans plus tard que les deux enfants décident de briser le silence. L'accusé "ne nie que quarante-huit heures" puis est, selon le récit de Camille Kouchner, couvert par sa femme.

3. Quelles conséquences de ces révélations ?

À la suite des révélations du Monde et à l'annonce de la publication du livre de Camille Kouchner, Olivier Duhamel a annoncé sur ses réseaux sociaux démissionner de toutes ses fonctions. Cela comprend, son poste de direction à la FNSP, dont l'institution a déclaré "prendre acte" auprès de l'AFP ainsi que son activité de présentateur sur la chaîne LCI. Son compte Twitter a depuis été supprimé.



Les faits racontés par Camille Kouchner dans son livre sont prescrits car ils se sont déroulés il y a plus de 30 ans. Malgré tout, mardi 5 janvier, le parquet de Paris a annoncé ouvrir une enquête préliminaire pour "viols et agressions sexuelles sur mineurs". L'autrice et son frère ont par ailleurs reçu de vifs soutiens sur les réseaux sociaux notamment de la part d'associations féministes et de protection de l'enfance. Pour l'heure aucun membre du gouvernement n'a encore réagi.

Soutien total à Camille Kouchner.

Immense admiration pour le courage qu’il a fallu pour publier ce récit.

Nous la croyons.

Elle n’y est pour rien.

Le seul coupable, c’est celui qui violente un enfant. #Inceste https://t.co/oraYsQfWo2 — #NousToutes (@NousToutesOrg) January 4, 2021