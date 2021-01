Pourquoi Marlène Schiappa a-t-elle mis son compte Instagram en privé ?

publié le 04/01/2021 à 17:49

Une chevelure brillante et souple qui vole au ralenti. C'est l'image postée par le compte Instagram de Marlène Schiappa dimanche 3 janvier. En légende, elle y remercie le salon de coiffure qui lui a administré un lissage brésilien, soin destiné à raidir et nourrir les cheveux bouclés et qui doit lui "permettre de gagner de précieuses minutes avant chaque matinale".

À peine postée, la vidéo fait réagir. Certains internautes déplorent qu'une ministre fasse la publicité d'un établissement privé sur son compte officiel. D'autres l'accusent d'user de techniques d'influenceuses, ces personnes rémunérées en échange de la promotion de certains produits sur les réseaux sociaux. Des allégations réfutées lundi 4 janvier par l'avocate de Marlène Schiappa.

"Madame Marlène Schiappa dément tout recours à un placement produit ou post sponsorisé sur Instagram", écrit Julia Minkowski dans un communiqué relayé par Lucas Burel, journaliste à L'Obs. "Nous (...) serons contraintes de poursuivre toute personne qui participerait à ces allégations diffamatoires." Dans ce communiqué, Marlène Schiappa et son avocate dénoncent également le "cyberharcèlement" et les "tentatives de piratage" du compte de la ministre.

🔴Communiqué de l'avocate de Marlène Schiappa :



"Madame la ministre (...) dément tout recours à un placement de produit ou post sponsorisé sur Instagram (...) Nous (...) serons contraintes de poursuivre toute personne qui participerait à ces allégations diffamatoires" https://t.co/d7HEmeHa0N pic.twitter.com/zDrLL2fhlA — Lucas Burel (@L_heguiaphal) January 4, 2021

Cyberharcèlement et passage en "privé"

Dans une réaction dimanche soir, toujours auprès de L'Obs, l'entourage de Marlène Schiappa dénonçait lui "un faux post" et une "fake news" qui l'ont poussée à passer son compte Instagram en mode "privé". Pourtant, les comparaisons entre la vidéo et d'anciennes publications de la ministre mettent en lumière des similitudes dans les décors, et les internautes à l'origine des captures vidéos sont formels : il s'agit bien d'un post de Marlène Schiappa.

Gestion catastrophique. J’ai moi-même enregistré la vidéo ci-dessus avant que le compte ne supprime le post et ne passe en privé.

Une communication qui se transforme en sac de noeuds pour une pub sur le lissage, c’est risible. pic.twitter.com/Ky1eFIQjMR — Mohamed El Yattioui (@el_yattioui) January 3, 2021

Ça crie encore au fake, d’accord.

Voilà une capture d’écran du compte facebook de Marlene Schiappa. On reconnaît le MÊME fond ! pic.twitter.com/1Jp2tGhXgO — Sharnalk (@DalilBoubakeur) January 3, 2021

Contacté par RTL.fr, le cabinet de la ministre dénonce la "vague de cyberharcèlement, injures et menaces" dont elle est victime et qui l'a conduite à restreindre l'accès à son profil. "Son compte Instagram personnel étant dédié à sa vie privée, nous avons fait le choix de le passer en privé", conclut-il sans évoquer la publication de la discorde.