Les Jeux Olympiques de Paris en 2024 accueilleront une nouvelle discipline inédite, le breakdance. Cette discipline fera ses premiers pas dans l'arène tout comme vont le faire l'escalade, le surf et le skateboard déjà programmés à Tokyo, a annoncé le Comité International Olympique (CIO) le lundi 7 décembre.

Cette nouveauté a le don de susciter les moqueries sur les réseaux sociaux. De nombreux internautes sont dubitatifs concernant la programmation de cette discipline, certains la trouvant même "ridicule".

Depuis toujours, le CIO apprécie particulièrement ces pratiques originales, dans le but de varier les plaisirs à chaque édition. Ainsi, le breakdance ne fait pas exception et semble d'ailleurs bien plus légitime que d'anciennes disciplines parfois douteuses voire scandaleuses qui ont réellement eu lieu, dont voici une liste non-exhaustive.

Le saut sans élan

De 1900 à 1912, les différentes disciplines basées sur le saut étaient pratiquées sans élan. Cela concerne donc le saut en hauteur, en longueur et même le triple saut, ce dernier a disparu plus tôt en 1904. Heureusement que cette discipline a évolué en incluant une course qui permet d'aller plus loin, sans quoi elle serait restée bien moins impressionnante qu'aujourd'hui.

Une légende du saut sans élan est même apparue au cours de ces 12 années. L'Américain Ray Ewry a remporté les trois 3 épreuves en 1900, en 1904 et les deux restantes en 1908.

Le tir à la corde

Comme d'autres disciplines de cette liste, celle-ci est apparue au cours de Jeux de Paris de 1900. Toutefois, elle était déjà pratiquée à l'Antiquité lors des Jeux Olympiques grecs. Le principe reste très basique, deux équipes tirent sur une corde, celle qui parvient à la ramener de son côté remporte l'épreuve. En pratique, il arrive rarement qu'une des deux équipes réussisse à la tirer suffisamment, alors après quelques minutes un arbitre déclarait un gagnant. Le tir à la corde a été déprogrammé par le CIO après 1920, à cause des nombreux conflits causés par de mauvais perdants.

Le tir aux pigeons et la pêche à la ligne

Paris, 1900, un pigeon est relâché, l'athlète doit l'abattre à l'aide d'un fusil. Au bout de deux échecs, le tireur laisse sa place au suivant. Au total, près de 300 oiseaux ont contribué à cette discipline, ou ce massacre plutôt. À lui tout seul, le Belge Leon de Lunden en a abattu 21 et remporté l'épreuve.

Le principe est le même pour la pêche à la ligne, celui qui ferre le plus de poissons remporte l'épreuve. Au total 881 poissons ont été pêchés dans la Seine rien que pendant la finale. Évidemment, ces deux disciplines ont créé une polémique. Les cibles du tir aux pigeons ont par la suite été remplacées par des assiettes en argile.

Le polo à bicyclette

Une version beaucoup moins classe de l'habituel polo à dos de cheval. Le polo à bicyclette fait ses débuts aux Jeux Olympiques à Londres en 1908 et ne sera plus jamais sélectionné par le CIO. Le comité préfèrera conserver le polo traditionnel, jusqu'en 1936. En effet, les deux disciples sont similaires, seule la monture change. Toutefois, cette version du polo existe toujours aujourd'hui et reste pratiquée même en France.

Le bowling

Enfin, celle-ci a failli faire son retour aux Jeux Olympiques de 2024, mais le breakdance a finalement pris sa place. Bien loin de la partie entre copains le samedi soir, le bowling a pris une dimension olympique en 1988, à l'occasion de Jeux de Séoul. La Corée du Sud finira par remporter la compétition du coté des hommes, chez le femmes, ce sont les Philippines.