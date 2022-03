Guide Michelin 2022 : découvrez les nouveaux restaurants étoilés

Le fameux Guide Michelin a décerné ce mardi 22 mars ses célèbres étoiles aux restaurants les plus prestigieux de France. Pour cette nouvelle édition, 41 nouveaux établissements ont rejoint la famille des restaurants étoilés pour la première fois.

Six autres restaurants ont gagné une très convoitée deuxième étoile et deux se sont vus décerner le Graal, une troisième étoile. Cette année, tous les regards étaient tournés vers le Rhône et notamment le restaurant Paul Bocuse, qui espérait récupérer sa troisième étoile. Pour les équipes du restaurant lyonnais, la consécration n'a pas été au rendez-vous.

Dimitri Droisneau, chef de la Villa Madie à Cassis, et Arnaud Donckele, chef du restaurant Plénitude - Cheval Blanc Paris, ont tous les deux acquis une troisième étoile. À noter que le chef Arnaud Donckele est déjà triplement étoilé à La Vague d'Or - Cheval Blanc St-Tropez.

Les six nouveaux restaurants deux étoiles sont Lalique à Bommes, Duende à Nîmes, Palais Royal Restaurant à Paris, Table - Bruno Verjus à Paris, L'Oiseau Blanc à Paris, Le Blue Bay à Monaco.