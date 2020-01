publié le 17/01/2020 à 16:21

Le Guide Michelin a secoué le monde de la gastronomie française en retirant sa troisième étoile à l'Auberge du Pont-de-Collonges du regretté Paul Bocuse. Mais Michel Guérard, propriétaire du restaurant Les Près d'Eugénie (dans les Landes) aux trois macarons, ne voit "pas de drame derrière tout cela". Il reste convaincu qu'il ne s'agit que d'une "actualité de passage" et que la maison Bocuse est "capable d'affronter ça avec le talent qui convient".

Le chef étoilé pense même que les équipes de Paul Bocuse peuvent revenir encore plus fortes après cette déception : "La maison Bocuse est une légende. Elle est immortelle et se tirera d'affaire. Et pourrait même avoir affaire à une clientèle plus forte encore".

Contrairement à Périco Légasse, critique culinaire pour Marianne, qui s'est exprimé ce vendredi 17 janvier sur RTL, Michel Guérard ne voit aucune mauvaise intention derrière la décision du Guide Michelin : "C'est vrai, c'est un coup mais auquel on pouvait s'attendre, le Michelin considérant que c'était les étoiles de Paul… demandant à la nouvelle équipe qui est pleine d'enthousiasme de faire la preuve qu'elle est capable de reconquérir cette troisième étoile éteinte pour un moment."