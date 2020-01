publié le 17/01/2020 à 10:37

Depuis 55 ans, l'Auberge du Pont-de-Collonges, célèbre restaurant de Paul Bocuse à Lyon, affichait fièrement trois macarons. Mais le Guide Michelin vient de mettre fin à cette histoire, en supprimant la 3e étoile. Un choc pour nombre de critiques gastronomiques, dont Périco Légasse (Marianne), véritablement outré par cette décision.

"Le Guide Michelin vient de se suicider", a-t-il déclaré sur RTL. "La rumeur courrait… On a l'impression qu'ils attendaient ça depuis longtemps." Une rumeur oui, mais tellement invraisemblable qu'il n'y a pas cru au départ : "On a tous cru à une fake news." Puis l'officialisation est tombée ce vendredi 17 janvier.

Depuis la mort de Paul Bocuse en janvier 2018, sa famille et ses équipes avaient redoublé d'efforts pour assurer la continuité du restaurant. Périco Légasse n'avait "jamais vu autant de concentration, de rigueur et de vigilance". Selon lui, le restaurant n'a "jamais été aussi performant et aussi grand qu'aujourd'hui".

Mais pourquoi le Guide Michelin a-t-il pris cette décision que l'ensemble des critiques gastronomiques ne comprennent pas ? Pour Périco Légasse, c'est très clair : "Ils ont besoin d'un buzz médiatique." De nos jours, "l'information gastronomiques est répartie sur Internet" et l'édition papier du Guide Michelin souffre de cette "concurrence violente".

Malgré tout, Périco Légasse pense que l'Auberge du Pont-de-Collonges ressortira plus forte de cette mésaventure. "Le Guide Michelin est mort… Vive Paul Bocuse!".