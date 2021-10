L'hiver dernier, les confinements, couvre-feux, masques et autres mesures pour lutter contre l'épidémie de Covid-19 ont eu comme effet parallèle de faire chuter le nombre de cas de maladies saisonnières, comme la grippe.

Mais en ce début d'hiver 2021, la grippe est de retour dans l'Hexagone. Invité de RTL vendredi 22 octobre, Alain Fischer, le responsable de la stratégie vaccinale du gouvernement, alerte même sur un "risque d'épidémie sévère" pour cet hiver, alors que "l’immunité collective contre la grippe est plus faible".

La campagne de vaccination a été lancée ce vendredi 22 octobre. Pour les personnes éligibles, il sera possible de recevoir son vaccin contre la grippe en même que sa dose de rappel contre la Covid-19. Des gestes simples existent pour réduire ses chances de tomber malade, et donc de contaminer les autres.

1. Éviter les contacts rapprochés

Cela paraît évident, mais il est toujours bon de le rappeler : il faut éviter les contacts rapprochés avec les personnes malades. Si l'on est malade, il convient de garder ses distances avec les personnes saines pour ne pas les contaminer. Cela signifie rester chez soi et télétravailler au maximum si les conditions le permettent.

2. Couvrir son nez et sa bouche

Les microbes se propagent principalement par les gouttelettes provenant des éternuements et quintes de toux, ou même d'une simple discussion. Pour limiter un maximum leur diffusion, il faut donc couvrir sa bouche avec un mouchoir lorsqu'on éternue ou qu'on tousse. Par corollaire, il est déconseillé de se toucher les yeux, le nez et la bouche.

3. Se laver les mains

Se laver les mains régulièrement aide à se débarrasser des germes. Si vous n'avez pas de savon à disposition, il est aussi possible d'utiliser du gel hydroalcoolique. Un lavage efficace dure au minimum 20 secondes. Veillez également à bien nettoyer le revers de la main et le dessous des ongles.

4. Se faire vacciner si on est à risque

La campagne nationale de vaccination contre la grippe a débuté vendredi 22 octobre. Sont concernés les personnes de plus de 65 ans, les femmes enceintes ainsi que les professionnels de la santé.

La Haute autorité de santé (HAS) estime qu'il est possible de se faire vacciner contre la grippe et de recevoir un rappel contre le Covid-19 au même moment. Dans ce cas, la HAS recommande d'injecter une dose de sérum contre la grippe dans un bras et une dose anti-Covid dans l'autre.