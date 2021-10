Vaccination contre la grippe : 4 questions autour de la campagne lancée ce vendredi

C'est aujourd'hui, vendredi 22 octobre que la campagne de vaccination contre la grippe saisonnière débute en France. Alors qu'elle devait commencer que le mardi 26 octobre, celle-ci a finalement été avancée comme l'avait annoncé Olivier Véran sur Twitter : "Parce que tout est prêt pour la campagne de vaccination contre la grippe, nous avançons son lancement".

L'année dernière, alors que la France était en pleine seconde vague du Covid-19, il n'y avait pas eu d'épidémie de grippe saisonnière. Les gestes barrières ainsi que le confinement avaient permis de réduire la circulation des autres virus, dont celui de la grippe. Mais la faible circulation des virus l'hiver dernier a probablement diminué l'immunité de la population. Cette année, en plus de la vaccination contre la grippe saisonnière, il sera possible et même recommandé de recevoir, la troisième dose du vaccin contre le Covid-19.

Qui peut se faire vacciner ?

La réponse est simple tout le monde peut recevoir le vaccin contre la grippe saisonnière. Toutefois, certaines personnes demeurent prioritaires. Notamment les personnes de plus de 65 ans, les femmes enceintes ainsi que les personnes atteintes de certaines pathologies comme l'asthme, le diabète, une insuffisance cardiaque ou encore le Sida. Le personnel soignant est lui aussi concerné.

Concernant les français non prioritaires, eux aussi ont accès à la vaccination mais un peu plus tard. Cette année, elle sera ouverte à partir du 22 novembre, même si la Direction Générale de la Santé (DGS) se laisse la possibilité d'ouvrir plus tôt la vaccination à tout le monde.



La grippe est-elle si grave ?

Si la grippe semble anodine, elle peut parfois provoquer une maladie grave et même mortelle notamment chez les personnes les plus vulnérables. Chaque année en Europe, jusqu'à 60.000 personnes de plus de 65 ans décèdent de la grippe selon le site de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS). Étant donné une couverture vaccinale faible dans de nombreux pays, le nombre de décès chaque hiver dans ces groupes de personnes à risques est donc attendu.

Quand faut-il se faire vacciner ?

Il est généralement recommandé de se faire vacciner dès le début de la saison grippale, c'est-à-dire en octobre-novembre, lorsque les campagnes de vaccination contre la grippe ont lieu. Toutefois, il n'est jamais trop tard pour se faire vacciner, même si le virus circule déjà. La vaccination permet d'augmenter les chances d'être protégé contre l'infection et réduit donc, les conséquences graves de la maladie. À noter qu'il est impossible de contracter la grippe à partir du vaccin injecté puisqu'il ne contient pas de virus vivants.

La vaccin contre la grippe est-il efficace ?

Le vaccin antigrippal est le meilleur moyen afin de prévenir la maladie mais aussi de lutter contre les formes graves de la grippe. D'une année à l'autre, l'efficacité du vaccin peut varier en fonction de la circulation des virus grippaux.

Cette efficacité dépend également d'autres facteurs comme l'état de santé de la personne, de son âge mais aussi du temps écoulé depuis la vaccination. En moyenne, le vaccin prévient environ 60% des infections chez les adultes en bonne santé, âgés de 18 à 64 ans. Les vaccins antigrippaux sont efficaces environ 14 jours après la vaccination.