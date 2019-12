publié le 14/12/2019 à 09:11

"La question n'est pas de savoir s'il y aura des trains à Noël, mais combien". Vendredi 14 décembre, un responsable au siège de la SNCF s'est montré pessimiste : même si la journée de mobilisation prévue ce mardi 17 décembre devait marquer la fin du mouvement, il "est impensable qu'on puisse assurer un service normal à Noël (...) ça ne sera pas catastrophique, mais pas génial non plus."

Le retour à la normale du trafic prendra en effet plusieurs jours, le temps notamment de rattraper les retards dans la maintenance des trains ou de remettre à plat les roulements des agents. Or, les vacances de Noël commencent vendredi soir, le 20. Concrètement, "si ça s'arrête le 17 on sauve Noël, si ça ne s'arrête pas le 17, on tue Noël", résume le responsable.

S'il est encore trop tôt pour prédire quand les syndicats cesseront leur mouvement, ils restent unis dans la contestation au moins jusqu'à mardi. Et même si les taux de grévistes sont à la baisse ces derniers jours, la plupart d'entre eux disent ne rien vouloir lâcher.

Un "plan de transports" présenté mardi

Le secrétaire général de la CGT-Cheminots, Laurent Brun, a prévenu jeudi qu'il n'y aurait "pas de trêve pour Noël, sauf si le gouvernement revient à la raison" en retirant son projet. L'Unsa, elle, entretient le flou. "J'espère que les Français (...) ne seront pas ennuyés ni pour Noël ni après", "mais ça dépend du gouvernement", a dit vendredi son secrétaire général Laurent Escure.

Le patron de la SNCF Jean-Pierre Farandou avait demandé vendredi aux cheminots grévistes et aux syndicats "de réfléchir à faire une pause durant les fêtes", au nom de l'intérêt général et du service public. "Les familles - y compris d'ailleurs celles des cheminots - comprendraient difficilement que nos trains ne roulent pas, alors qu'ils comptent sur nous pour voyager", a-t-il argumenté dans une vidéo envoyée aux cheminots et postée sur le réseau d'informations interne de la SNCF.

Vendredi soir, Jean-Pierre Farandou et la patronne de la RATP Catherine Guillouard ont rencontré Edouard Philippe à Matignon pour préparer la suite. Le Premier ministre leur a demandé "de présenter d'ici mardi un plan de transport qui permette à chacun de savoir précisément et avec certitude quels trains seront maintenus à la circulation durant le week-end de départ en vacances de Noël".

"Accomplir des miracles"

En attendant, la direction de la SNCF s'organise pour essayer de donner un peu de visibilité en cas de poursuite du mouvement. Pour les TGV et Intercités, elle garantit pour l'instant certains départs jusqu'au mercredi 18 et étendra mardi prochain ses prévisions jusqu'au week-end des départs en vacances.



Pour Noël proprement dit, c'est-à-dire du 23 au 26 décembre, la SNCF entend afficher les "trains garantis" et informer les voyageurs jeudi. "Nous allons proposer une alternative sur un autre train pour les voyageurs dont le train serait annulé", si c'est possible, pendant les vacances, a indiqué au Parisien la directrice générale de Voyages SNCF, Rachel Picard.



"Au moins plus de la moitié des voyageurs partiront. Nous allons essayer d'accomplir des miracles", a-t-elle promis. Pour ce faire, la compagnie a gardé des places en réserve. La situation est plus problématique pour les TER, dont les circulations sont annoncées la veille. Ce qui n'empêche pas la compagnie de vendre des billets combinant TGV garantis et TER plus aléatoires en correspondance.