Grève SNCF : "pas de trêve pour Noël" dit la CGT-Cheminots

publié le 12/12/2019 à 09:43

Le Premier ministre Édouard Philippe a détaillé hier mercredi 11 décembre le détail du projet de réforme des retraites. Et le résultat est sans appel, le gouvernement n'a convaincu ni les syndicats réformistes (CFDT, Unsa), ni les syndicats plus radicaux (CGT, FO). Si bien que ce jeudi 12 décembre, le secrétaire général de la CGT-Cheminots Laurent Brun a déclaré qu'il n'y aurait "pas de trêve pour Noël, sauf si le gouvernement revient à la raison avant ça."



Interrogé sur Franceinfo, Laurent Brun a réclamé au gouvernement "qu'on nous garantisse que le système actuel est maintenu, le système pour tous les salariés et qu'on entame l'amélioration de ce système." Le syndicaliste a ajouté être "aux regrets de constater que le gouvernement est droit dans ses bottes et que la grève va durer longtemps."

Le gouvernement est en effet décidé à porter jusqu'au bout sa réforme. Au journal de 20 heures de TF1, Édouard Philippe a déclaré qu'il est "ferme" sur l'adoption du nouveau système universel, même s'il s'est dit "pas fermé" à la discussion. "Le projet que j'ai proposé est clair dans sa philosophie (...). Mais je ne suis pas fermé et j'ai indiqué à l'ensemble des syndicats qu'il y avait toute une série de points sur lesquels nous pouvons améliorer la réforme", a expliqué le chef du gouvernement.