TER : l'ouverture à la concurrence de la SNCF divise

publié le 03/12/2019 à 11:26

À partir de ce mardi 3 décembre, les régions qui le souhaitent peuvent lancer de nouveaux appels d'offre pour donner la possibilité à d'autres opérateurs que la SNCF d'exploiter leurs lignes TER. Cette ouverture à la concurrence, qui intéresse déjà les Hauts-de-France, le Grand-Est et la région PACA, n'est pas forcément bien vu par tout le monde.

Selon Bruno Poncet, secrétaire fédéral syndicat SUD-Rail, il y a bien évidemment une inquiétude des salariés de la SNCF "pour des raisons sociales", mais aussi des craintes des usagers : "Partout où on a mis une emprise privée dans les transports publics, les prix ont augmenté et souvent l'offre a diminué. Puisqu'à un moment donné comme le train n'est pas rentable, pour faire de l'argent il faut augmenter les prix et baisser l'offre. Les usagers seront encore pénalisés".

Concernant l'offre, Gilles Dansart, spécialiste ferroviaire et directeur du site Mobilettre, s'est voulu rassurant. Il pense que cette ouverture à la concurrence "va dégager plus de possibilité pour augmenter les fréquences et développer l'offre pour que ce soit plus intéressant pour les voyageurs". Mais concernant les tarifs, il concède qu'il ne "devrait pas y avoir de baisse", sans toutefois évoquer de hausse possible. "L'argent qui sera économisé sur les coûts d'exploitation, il sera consacré à faire plus d'offres", a-t-il souligné sur RTL.

Se pose aussi le problème de la sécurité. Pour Bruno Poncet, multiplier l'exploitation des lignes régionales "qui ont un problème d'entretien depuis des années puisqu'on a favorisé les trains à grande vitesse" est très inquiétant.