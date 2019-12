publié le 10/12/2019 à 10:35

L'UNSA, premier syndicat à la RATP, deuxième à la SNCF, est clairement incontournable dans le mouvement actuel de contestation de la réforme des retraites. Joint par RTL ce mardi 10 décembre matin, son secrétaire générale, Laurent Escure a évoqué les relations actuelles entre les syndicats et le gouvernement. "Nous à l'UNSA on défend l'intérêt général de tous ceux qu'on représente. On a mis des propositions sur la table depuis deux mois pour éviter cette crise sociale, le gouvernement a décidé d'enjamber la date du 5 décembre et depuis, chaque jour qui passe est une jour de trop", explique-t-il.

"On n'a pas de solutions qui ont été proposées, il faut attendre demain (mercredi), pour voir si les propositions qu'on a faites ont été retenues", précise le syndiqué qui a ensuite détaillé ces propositions : "Si cette réforme se met en place, il faut garantir 100% des droits acquis dans les anciens systèmes au moment de la bascule. Il faut pour tous les régimes, avoir une période de transition de 10/15 ans (...) laisser le contrat social et moral de la RATP et de la SNCF qui représente une infime minorité des 25 millions de personnes concernées par ce système".

Pour Laurent Escure, mercredi, "soit le gouvernement répond à ces attentes, à ces exigences soit il prend un risque considérable d'une tension sociale accrue". Toute l'attente est donc maintenant tournée sur la prise de parole et le compte rendu présenté mercredi par le Premier ministre.