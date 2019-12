Noël 2019 : d'où vient la tradition du sapin ?

publié le 14/12/2019 à 06:10

Figure incontournable des fêtes de fin d'année, le sapin de Noël a déjà pris place dans de nombreux foyers en ce début du mois de décembre. Fruit d'une vieille tradition païenne millénaire reprise par les catholiques, ou symbole chrétien à part entière, les origines de cette coutume restent floues.

Concrètement, il faut remonter en 1521 pour trouver l'une des premières traces écrites mentionnant "l'arbre de la fête". Dans le petit village de Sélestat, en Alsace, un registre de comptes indique que le garde forestier de l'époque était payé 4 shillings pour surveiller les conifères à la période de fin d'année.

Le sapin de Noël était d'abord décoré de pommes, auxquelles on a progressivement rajouté des friandises. Suite à un hiver particulièrement rude dans l'Est, les fruits d'arrière-saison ont été remplacés par des boules en verre, au milieu du XIXème siècle. C'est à cette période, que de les Alsaciens et les Lorrains, fuyant leur région après son annexion par l'Allemagne en 1870, ont diffusé la tradition à l'ensemble de la France.



En 1905 un Américain, proche de l'inventeur Thomas Edison, a mis sur le marché une guirlande lumineuse électrique. Cette dernière remplacera alors les bougies accrochées jusque-là pour illuminer les conifères. Depuis, villes et particuliers rivalisent d'imagination pour décorer au mieux leur sapin pendant les fêtes, respectant ainsi une tradition ancestrale, partie prenante de ce que certains appellent "la magie de Noël".