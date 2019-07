Départs en vacances : Bison Futé classe samedi orange, et rouge en Ile-de-France

publié le 05/07/2019 à 19:01

L'école est finie. Les grandes vacances scolaires débutent officiellement ce vendredi 5 juillet. Le week-end à venir s'annonce chargé. Dans le sens des départs, Bison Futé classe la journée de samedi en orange, sauf en Ile-de-France, classée rouge.

Le trafic sera particulièrement dense sur les axes menant du nord du pays vers le sud-est et la Méditerranée, ou vers le Sud-Ouest et l'Espagne. Mieux vaut donc éviter l'A7, l'autoroute du soleil et l'A9. Bison Futé recommande également de quitter les grandes métropoles très tôt le matin, avant 8 heures.

Dimanche sera plus calme. Bison Futé classe la journée en vert au niveau national, mais les régions Bourgogne, Grand-Est et Auvergne-Rhône-Alpes restent en orange. Il est toujours conseillé de quitter les grandes métropoles, en particulier Paris et Bordeaux, avant 9 heures.

Les prévisions du samedi 6 juillet 2019 Crédit : Capture d'écran Bison Futé