Grève RATP : avez-vous le droit de ne pas aller travailler ?

publié le 12/09/2019 à 14:01

Avec la grève RATP, se déplacer en Île-de-France ce vendredi 13 septembre relèvera du parcours du combattant. Avec dix lignes de métro interrompues et stations fermées, un trafic "extrêmement perturbé" pour les RER A et B, les tramways et les bus, une partie des Franciliens aura bien du mal à se rendre au travail.

Vous avez le droit de faire l'impasse sur votre journée travail uniquement en cas de force majeure. Pour cela il faut que l’événement soit imprévu, insurmontable et indépendant de votre volonté. La grève ayant été annoncée à l'avance (le 10 septembre), vous ne pourrez pas invoquer un cas de force majeure.

Si vous n'avez pas anticipé et que vous n'allez pas travailler, votre employeur pourra retenir une partie de votre salaire. Il n'est, en effet, pas obligé de vous rémunérer, sauf si vous disposez d'un accord collectif spécifique. Vous risquez également d'être poursuivi pour faute grave en cas d'absence à répétition. Pour prouver votre bonne foi, n'hésitez pas à demander à la RATP des justificatifs.

S'il vous est vraiment impossible de rejoindre votre lieu de travail avec des méthodes alternatives, des solutions existent. Vous pouvez poser un RTT ou un jour de congé en accord avec votre patron. Avec un peu de chance, il vous proposera du télétravail ou la possibilité de travailler dans un espace de l'entreprise plus proche de chez vous. Si votre employeur refuse le télétravail, il devra obligatoirement motiver sa réponse. Enfin, en cas d'absence ou de retard, vous pouvez vous arrangez pour compenser en récupérant les heures perdues.