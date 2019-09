Grève RATP : comment se déplacer en Île-de-France vendredi 13 septembre ?

publié le 12/09/2019 à 03:15

Pour les parisiens et franciliens qui doivent circuler en transports en commun ce vendredi 13 septembre, un seul mot : anticiper. Avec dix lignes de métro interrompues et stations fermées, le trafic sera "extrêmement perturbé" sur l'essentiel du réseau de la RATP, dont plusieurs syndicats appellent à la grève contre la réforme des retraites.

Il n'y aura ainsi aucun métro sur les lignes 2, 3, 3bis, 5, 6, 7bis, 10, 11, 12 et 13 du métro. Le trafic sera "très fortement perturbé avec lignes et stations partiellement ouvertes uniquement en heures de pointe" sur les lignes 4, 7 et 8 du métro. Sur les lignes de métro automatiques, soit la 1 et la 14, le trafic restera normal, même si un risque de saturation est prévu.

Pour les RER A et B, le trafic sera "extrêmement perturbé". Les trains circuleront uniquement aux heures de pointe, le matin et le soir, et au compte goutte, Le RER B ne prévoit qu'un train sur cinq et un sur trois pour le RER A. L'interconnexion sera également interrompue à la Gare du Nord. Le trafic sera également "très perturbé" sur sur les lignes de bus et tramways.

Les taxis et VTC

Comment faire pour se rendre au travail, à un rendez-vous médical important, où rejoindre une gare intra-muros pour partir en week-end ? Plusieurs solutions s'offrent à vous. Avec d'abord l'option taxi ou VTC. Ces derniers, qui seront très sollicités, adapteront leurs tarifs en fonction de la demande (qui sera donc très importante).

Mieux vaut donc s'y prendre bien à l'avance pour être sur de ne pas arriver en retard, en prenant en compte les embouteillages que vous rencontrerez sûrement lors de votre trajet. Pour l'occasion, le service de VTC Kapten offre une réduction de 20% aux utilisateurs qui entreront le code promo "RATP5" au moment de commander leur course, indique Le Parisien.

Le vélo

Si votre destination se trouve à quelques kilomètres de votre point de départ, c'est la solution la plus rapide et écologique. Et si vous n'avez pas votre propre bicyclette, vous pourrez emprunter un Vélib' dans l'une des 1.300 stations installées dans Paris ou sa petite couronne.



D'autres compagnies de vélo en libre service, électriques ou non, proposent leurs services. Avec à la clé une réduction si vous choisissez d'utiliser un vélo Jump (via l'application Uber) : deux trajets de 15 minutes sont offerts avec le code promo "RATP5", précisent nos confrères du Parisien.

Les scooters et voitures en libre-service

Avec un temps plutôt très clément ce vendredi 13 septembre, pourquoi ne pas essayer le scooter ? En empruntant par exemple l'un des 3.800 deux-roues de la marque Cityscoot, qui offre d'ailleurs 30 minutes de crédit gratuit avec le code promo "RATP-1". Les nouveaux abonnés de son concurrent COUP bénéficieront eux aussi de 30 minutes gratuites en entrant le code promo "PASLETIME", précise Le Parisien.



Si vous êtes plus à l'aise en voiture, plusieurs opérateurs proposent une location de courte durée de leur flotte de voitures électriques. C'est notamment le cas de Free2Move, Moov'in Paris et Car2Go.

Le covoiturage urbain

Si vous préférez faire le trajet à plusieurs, optez pour le covoiturage urbain. Il vous permettra, si vous êtes sur le chemin d'un automobiliste inscrit sur des plateformes comme Klaxit, Citygo ou encore Karos, de monter à bord et d'aller jusqu'à votre point d'arrivée. Si le trajet coïncide avec son parcours initial, bien évidemment. Pour l'occasion, Klaxit a annoncé la gratuité de tous les voyages effectués via l'application ce vendredi.

Les trottinettes électriques

Au coeur de la polémique depuis sa mise en service, la trottinette électrique se révélera peut-être être votre meilleure amie ce vendredi 13 septembre. Pouvant rouler jusqu'à 25 km/h, elle se révèle très utile pour des petites distances (3 km en moyenne).



Ce jour de grève de la RATP a donné des idées aux différents opérateurs qui offrent eux aussi des réductions : si la marque Dott donne 3,80 euros de crédit grâce au code promo "ALLERRETOUR", les marques Void et Bird font cadeau des frais de déverrouillage, à hauteur d'1 euro en temps normal, rappelle Le Parisien.