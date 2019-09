publié le 10/09/2019 à 17:16

Une mobilisation qui s'annonce importante. Ce vendredi 13 septembre, de très fortes perturbations seront à prévoir sur l'ensemble du réseau RATP. Les syndicats UNSA, CGT, FO, CFE-CGC et SUD ont appelé à la grève pour protester contre le projet de réforme des retraites, notamment la suppression des régimes spéciaux mis en place pour compenser la pénibilité du travail.

"On a beaucoup plus de déclarations de grève que d'habitude. on a des lignes de métro qui vont être interrompues pendant les heures creuses notamment. Nous n'avons pas vu une mobilisation de cette importance depuis longtemps", déclare Bertrand Hammache, secrétaire général de la CGT-RATP.

Pour l'heure, peu d'informations sur le trafic des lignes concernées par le mouvement social ont été divulguées. Un communiqué de la RATP sera publié ce mercredi 11 septembre dans lequel figurera l'ensemble des prévisions. Contacté par RTL.fr, le service communication de la RATP a conseillé de "limiter ses déplacements" pour toute la journée au vu de la "très forte perturbation" du réseau parisien (métro, bus, tramway, RER).