C'est une manifestation XXL, à laquelle participeront quasiment tous les corps de métier, les syndicats, les étudiants, les retraités… Même les avocats seront dans la rue. C'est d'ailleurs assez rare de les voir défiler. Mais eux aussi rejettent la réforme des retraites.

Les retraites des avocats, comme celles des professions médicales, des experts-comptables ou encore des pilotes de ligne, sont gérées par un régime autonome. Ce n'est pas un régime spécial, c'est une caisse qui est alimentée par la profession et gérée entre eux. Or, ces caisses sont largement excédentaires. Il y a pratiquement 2 milliards de trésorerie à la caisse des avocats par exemple.



Et ces 2 milliards risquent donc d'être récupérés par l'État après la réforme, puisque ce sera un système universel, le même pour tous.

Une pension moyenne de 2.322 euros

Mais pourquoi les avocats ont autant d'argent en réserve ? Deux raisons. D'abord, vous avez beaucoup plus de cotisants que de retraités : 1 pour 4, 67.500 cotisants pour 16.100 retraités. À la SNCF, c'est l'inverse : vous avez 140.000 cotisants pour 250.000 retraités.



Mais surtout, les 2 milliards dont on parle sont des provisions car cet équilibre va changer dans les prochaines années. C'est lié à la démographie. La moyenne d'âge des avocats est de 45 ans, donc ils ont accepté de cotiser plus aujourd'hui pour avoir les moyens de financer leurs retraites dans 20 ans. Ils ont donc le sentiment d'avoir été de bons gestionnaires qui se font siphonner leur magot.



Les avocats ne sont pas à plaindre financièrement. C'est l'idée que l'on a de cette profession dans laquelle il y a en réalité de grosses disparités. Le revenu médian des avocats se situe à 40.000 euros par an... 3.300 euros par mois. Et à la retraite, la pension moyenne est de 2.322 euros selon le Conseil National du Barreau.

Les avocats retraités à 65 ans et plus

On est donc loin des fantasmes, parce que vous avez aussi beaucoup d'avocats qui, en réalité, ont fait de la retraite par capitalisation et ont mis un complément de côté pour leurs vieux jours. Beaucoup de professionnels indépendants ont eu recours au placement Madelin qui permet de placer de l'argent à long terme tout en déduisant les sommes de ses impôts. Résultat, il y a un complément de retraite qui dépend de chaque avocat.



En moyenne, les avocats partent à la retraite à un peu plus de 65 ans. Leur système de financement des retraites est d'ailleurs déjà un système par point. Aujourd'hui, le point chez les avocats vaut 9,78 euros par exemple. Mais quoiqu'il arrive, l'avocat est assuré d'avoir une pension minimum garantie de 1.416 euros brut par mois. Ensuite, c'est lui qui va déterminer combien il cotise pour sa complémentaire. Plus il est riche et plus il peut augmenter la part complémentaire.



En moyenne, aujourd'hui, les avocats cotisent à hauteur de 14% de leurs revenus. C'est là que ça coince : avec la réforme du gouvernement, les avocats qui gagnent 40.000 euros par an devraient cotiser à 28%, le double pour une pension à peine plus élevée.

