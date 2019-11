Décathlon est l'entreprise préférée des Français, selon un sondage

et AFP

publié le 25/11/2019 à 20:44

Les conclusions sont surprenantes. Dans un sondage, réalisé par l'Institut Ifop et le cabinet Eight Advisory, les personnes interrogées ont pu déterminer l'entreprise qu'ils plébiscitaient le plus en lui attribuant une note sur 20.

Pour arriver en tête du classement, les critères tels que la performance, la responsabilité environnementale, l’innovation, la capacité à donner une bonne image de la France, la contribution au quotidien des Français et l’envie d’y travailler devaient figurer parmi les points forts.

Ce palmarès, publié par le JDD, révèle que Decathlon est l'entreprise préférée des Français, arrivant en tête avec une note globale de 11,67 sur 20. Peugeot (11,34) et Renault (11,33) complètent le podium. “L’objectif n’était pas de juger les entreprises sur leurs performances, mais de mesurer aussi précisément que possible la manière dont le grand public les perçoit”, explique le journal.

Chanel plébiscité, les banques recalées

S'en suivent Citroën (4ème), Airbus (5ème), Yves Rocher (6ème), L'Oréal (7ème), Michelin (8ème), Danone (9ème) et EDF (10ème). Chanel obtient la meilleure note (13,25) dans la catégorie "capacité à donner une bonne image de la France". Yves Rocher se révèle dans l'"implication en matière environnementale” (11,07) et Airbus dans l'"envie qu’elle suscite d’y travailler" (11,47).

"Les entreprises qui sortent du lot sont celles qui créent beaucoup d'emplois en France ou celles qui améliorent le quotidien des Français", souligne Pascal Raidron, président du cabinet de conseil financier et opérationnel Eight Advisory. En revanche, le sondage indique que les Français n'affectionnent pas particulièrement les banques, les compagnies d'assurances ou acteurs de la téléphonie mobile à cause, notamment, des polémiques liées à leur politiques de prix.