Gironde : un couple de résidents d'un Ehpad se dit "oui"

Elle court, elle court, la maladie d'amour de 7 à 77 ans. Comme le chantait Michel Sardou, Pierre 77 ans vient d'épouser, ce jeudi 11 mai, Marie, âgée de 85 ans, à l'Ephad de Lormont, en Gironde, où ils se sont rencontrés il y a huit ans.

Ils se sont dit "oui" ce jeudi matin à Lormont. Leurs témoins sont une amie résidente de l'Ehpad ainsi qu'une aide-soignante. Dans l'entrée de l'établissement, des feuilles de laurier et des ballons colorés égayent la cérémonie, et des applaudissements accompagnent le retour du couple. Pourtant, leur idylle a mal débuté. Marie s'est plaint du bruit que faisait son futur époux la nuit, avec son fauteuil. Lorsque Pierre s'excuse, il lui offre un premier café.

"C'est un timide et il m'a invité à boire le café", raconte-t-elle. Le troisième jour, Pierre lui demande s'ils partageront un autre moment ensemble le lendemain. "Je lui dit "non, non pas maintenant, c'est terminé", rétorque-t-elle avant de se raviser et de lui dire "oh et puis si, je viendrais". "Il avait préparé le café", se souvient-elle. "J'ai quelque chose pour vous, vous aimez les fleurs ? Regardez, c'est une rose", lui a-t-il alors glissé, avant de préciser : "c'est pour vous, parce que je vous aime déjà".

Marie et Pierre sont désormais mariés. Au menu du repas de mariage qui sera servi à l'Ehpad, petits fours, salade de gésiers, confit de canard et gâteau moka, plus appétissants que la quiche du roi Charles III. Il a plu des cordes pendant la cérémonie, et comme le dit l'adage, mariage plus vieux, mariage heureux.

