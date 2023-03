Kenya : elle avale sa bague de mariage lors d'un repas de famille

C'est le printemps, les beaux jours se rapprochent et avec eux peut-être pour certains d'entre vous et bien l'envie de prouver à votre moitié l'amour que lui portez avec une jolie cérémonie devant monsieur le maire par un samedi ensoleillé pourquoi pas, mais le plus dur, préparatifs exclus évidemment, c'est la demande, alors dans le cinéma de votre rencontre, au restaurant, sur une Gondole à Venise, à chacun sa façon de faire.



Au Kenya, un homme a voulu faire une demande en mariage originale à sa petite amie. Lors d'un repas de famille, il cache la bague non pas dans un gâteau, mais dans une assiette de riz.

La jeune femme n'a rien vu venir puisqu'elle a avalé la bague sans s'en rendre compte. Ses proches ont tenté de la faire ressortir en lui tapant dans le dos, mais rien n'a marché. La femme a été emmenée aux urgences où les médecins l'ont pris en charge.

Le lendemain, à la première heure, toute la famille s'est précipitée pour venir à son chevet, pourtant à leur grande surprise, ils l'ont trouvée assise sur le lit de sa chambre d'hôpital, toute souriante, et la bague au doigt.



Finalement, celle-ci a été récupérée et la jeune femme a accepté la demande en mariage. Plus de peur que de mal pour ce jeune couple, dont la prochaine étape est le mariage. Espérons que le futur époux fera transporter les alliances.



L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info