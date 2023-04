Kylie Jenner et Timothée Chalamet sont-ils en couple ?

Crédit : Rodin Eckenroth / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Idylle naissante entre Kylie Jenner, la petite sœur de Kim Kardashian, et Timothée Chalamet, étoile montante du cinéma américain ? Depuis plusieurs jours, la rumeur d'un début de romance entre les deux stars agite la Toile. Mais au-delà de simples bruits de couloirs, cette relation présumée serait étayée par plusieurs éléments relayés dans la presse.

Tout serait parti d'une affirmation du compte Instagram Deuxmoi, spécialisé dans le partage de contenus "pop" liés aux personnalités hollywoodiennes. Une source peu fiable, qui se revendique comme telle. Mais pas de quoi arrêter les internautes friands de ragots, qui ont mené leur petite enquête. Leurs recherches ont permis de faire émerger une vidéo de l'influenceuse et de l'acteur, qui semblaient faire connaissance lors de la dernière Fashion Week de Paris, en janvier dernier.

Une bonne entente, certes, qu'une série de photos montrant un SUV Range Rover noir, dévoilée par le site TMZ, est venue compléter. Car cette fameuse voiture, qui se trouve être le même modèle que celui de Kylie Jenner, se rendait à Beverly Hills, tout droit chez la jeune star de Dune. Et si rien ne prouve qu'il s'agit de la jeune femme, récemment séparée du père de ses deux enfants, le rappeur Travis Scott, cette hypothèse suffit à faire enfler la rumeur.

Une relation "pas très sérieuse" ?

Cependant, le site ET fait part d'une autre version. Le magazine américain affirmait ce lundi 17 avril détenir des informations, selon lesquelles Kylie Jenner et Timothée Chalamet se fréquentent bel et bien. "Ils ne veulent pas s'engager pour le moment. Cette relation n'est pas très sérieuse, mais Kylie aime passer du temps avec lui [Timothée Chalamet, ndlr]", assure une source du site reprise par RTL.be. Ce mystérieux informateur ajoute que la starlette de 27 ans "s'amuse beaucoup".

Selon cette même source, Kylie Jenner souhaiterait garder cette liaison secrète. Une relation qui aurait débuté grâce à l'entremise de sa sœur, Kendall Jenner, amie avec Timothée Chalamet. Des déclarations qui restent encore à confirmer.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info