Michel Sardou veut organiser une marche pour sauver le mari "déconstruit" de Sandrine Rousseau, la députée lui répond

Nouveau coup de gueule pour Michel Sardou, qui n'a décidément pas la langue dans sa poche. Ce mercredi 18 janvier, dans l'émission BFM Story, l'artiste de 75 ans a donné son avis sur de nombreux sujets sociaux comme l'écologie, la réforme des retraites ou encore le féminisme.



"Je ne suis pas féministe non plus, les féministes m'emmerdent, #MeeToo par exemple, c'est dangereux". Avant de poursuivre : "La brutalité est intolérable mais d'un autre côté, il y a maintenant tellement de cas qu'on se dit que c'est pas possible qu'il y ait autant d'hommes comme ça". Et d'ajouter : "Mais que les femmes se défendent, aient les mêmes droits que les hommes, se sentent libres, puissent marcher dans la rue sans se fait mettre la main au c**, oui !"

"Je ne suis pas déconstruit du tout"

En revanche, la "déconstruction" prônée par Sandrine Rousseau ne l'amuse pas franchement. Chez lui, les tâches ménagères ne le préoccupent nullement. Il le clame haut et fort : "Ah non ! Je ne passe pas l'aspirateur, je ne fais rien du tout... Je fais la cuisine, que des plats spéciaux pour les jours de fêtes. Je ne suis pas déconstruit du tout et je ne veux pas qu'on me déconstruise".

Au passage, le chanteur veut sauver le mari de Sandrine Rousseau. "Le pauvre, franchement. Il ne faudrait pas faire une marche pour aider ce pauvre mec ? Mon pauvre garçon sur quoi t'es tombé ! C'est l'enfer".

La réponse de la députée EELV Sandrine Rousseau n'a pas (vraiment) tardé. Ce jeudi 19 janvier, à l'occasion de la manifestation contre la réforme des retraites, l'élue écologiste a publié sur son compte Twitter une photographie d'elle devant une pancarte au message explicite : "Ta g***** Sardou". C'est dit.

