Pourquoi il ne faut pas boire son café ou son thé trop chaud

Réconfortants, le thé et le café sont les boissons privilégiées du petit déjeuner. Mais leur température pourrait avoir des effets délétères sur le corps et notamment sur l'œsophage.

C'est en tout cas ce que révèle une étude publiée le 20 mars 2019 dans l'International Journal of Cancer. Si les chercheurs rappellent que les principaux facteurs de risque du cancer de l'œsophage sont l'alcool et la cigarette, ils expliquent que les boissons chaudes présentent également un lien de causalité.

"Le fait de boire des boissons brulantes provoque des lésions cellulaires au niveau de l'œsophage", explique Alexandra Murcier, diététicienne nutritionniste à RTL. "La raison la plus probable de l'association entre la consommation de café et le cancer de l'œsophage tient aux dommages liés à un liquide chaud versé dans la gorge", explique Dr Stephan Burgess, un des auteurs de l'étude, dans un communiqué.

Déjà en 2016, l'organisation mondiale de la Santé (OMS) tirait la sonnette d'alarme estimant que boire des boissons très chaudes, de plus de 65 degrés, "provoquait probablement le cancer de l'œsophage". Ce dernier est la huitième cause la plus fréquente de cancer dans le monde, dont 5.000 personnes sont touchées chaque année en France.

En plus de favoriser le cancer de l'œsophage, les breuvages chauds réchauffent le corps. L'organisme va alors se mettre à transpirer ce qui va provoquer une déshydratation. Gare donc à ne pas abuser des boissons brulantes.

Privilégier les boissons tempérées

D'autant qu'il convient de rappeler que ces boissons sont diurétiques et nous déshydratent plus facilement. La clé selon notre experte serait de se diriger vers des boissons tempérées. "L'idéal, c'est de boire à température ambiante et de ne pas dépasser les 60 degrés", indique Alexandra Murcier. Il faut préférer une température tiède, aux alentours de 50 degrés pour ne pas fragiliser et endommager l'œsophage", ajoute-t-elle. Autre solution : attendre 4 minutes, le temps que la boisson devienne tiède ou bien y ajouter de l'eau.

Notez que la décision de classer les boissons très chaudes parmi les substances probablement cancérogènes se base sur des données limitées. Ainsi aucune raison de s'alarmer, l'important est d'avoir une consommation modérée. Si toutefois vous souhaitez connaître la température de votre boisson, des tasses connectées portables moyennent un certain coût existent.

