Saint-Valentin : pourquoi il ne faut surtout pas offrir des roses à cette occasion

Même si c’est un grand classique que ce bouquet que l’on offre à son amoureuse, au passage, rappelez-vous si vous persistez à en faire un malgré ce que je vais vous révéler que les roses ça s’offre toujours en nombre impair. Car le nombre pair de fleurs est réservé aux deuils et aux funérailles, à moins que vous ne vouliez enterrer votre couple…

Bref s’il ne faut surtout pas offrir de roses le jour de la fête des amoureux c’est pour sauver la planète, car la Saint-Valentin c’est en février, je ne vous apprends rien, mais la saison des roses en France c’est plutôt en mai. Donc celles que vous offrez à votre dulcinée, il faut les importer.

En gros c’est le cas de 9 roses sur 10 que vous trouvez à cette période chez le fleuriste. Et elles ne viennent pas de la porte à côté puisque 50% d’entre elles sont cueillies au Kenya ou en Ethiopie. Elles doivent donc se faire un joli petit voyage de 10.000 kilomètres pour arriver entre les mains de votre bien-aimée. Bonjour l’empreinte carbone !

C’est bien simple, on a calculé en émission de CO2 qu’un bouquet de roses équivaut à un trajet de 20 kilomètres en voiture. Et vu que chaque année, entre la Saint-Valentin, la fête des mères et Noël, ce sont 660 millions de roses qui sont vendues en France, je ne vous dis pas le carnage écologique. Moralité, si vous aimez la planète autant que votre chérie, vous savez ce qu’il vous reste à faire, enfin à ne pas faire !

