Cette article n'est pas une fausse bonne excuse pour rouler une galoche à votre partenaire. C’est une réalité scientifique. Si l’homme ou la femme ont besoin de fourrer leur langue dans la bouche de quelqu’un ou de quelqu’une, ce n’est pas uniquement pour le plaisir. Non c’est surtout pour la survie !

C’est ce qu’ont découvert des chercheurs anglais de l’université de Kent après avoir constaté que ce que les Américains appellent le "french kiss" est présent dans presque toutes les cultures de notre planète.

Ce qui a tendance à prouver que cette pratique va bien au-delà d’un rituel ou d’une tradition. Embrasser avec la langue, c’est une façon de goûter son partenaire. Pour quoi faire ? En échangeant nos salives, on cherche à vérifier que la personne en face de nous est génétiquement compatible…

À écouter 472. Pourquoi s'embrasser avec la langue est un geste vital ? 00:02:01

C’est une sorte de sélection naturelle mais faite avec la langue ! En gros, goûter la salive de l’autre, c’est inconsciemment un test pour connaitre son état de santé. Des informations physiologiques sur lui, comme la présence de certaines hormones, son niveau de stress... On cherche à savoir si notre partenaire a des réponses immunitaires différentes des nôtres, s’il y a une compatibilité génétique qui permettra de procréer.

Ce qui reste la base de l’instinct de survie d’une espèce. Avoir un enfant qui résiste au mieux aux maladies infectieuses et autres virus. Ce qui passe par lui donner le capital génétique le plus costaud possible. Pensez-y la prochaine fois que vous roulerez une pelle. En fait, c’est un test ADN. ADN comme 'Allons Donner Naissance' puisqu’il en est de la survie, non pas de votre couple, mais de l’humanité !

