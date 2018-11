et Eléanor Douet

publié le 29/11/2018 à 00:37

Après les Champs-Élysées le 24 novembre dernier, les "gilets jaunes" entendent bien maintenir la pression sur le gouvernement en manifestant une nouvelle fois à Paris samedi 1er janvier.



Actuellement la préfecture de police a reçu deux déclarations de manifestations liées aux "gilets jaunes" pour samedi : un rassemblement place de la République et une manifestation de la place de la Madeleine vers celle de la République. En revanche, aucune déclaration concernant les Champs-Élysées n'a été réalisée à ce stade.

Le 27 novembre, après avoir été reçus par le ministre de la Transition écologique, des représentants des "gilets jaunes" ont appelé à une nouvelle journée de manifestation à Paris, se disant insatisfaits des réponses apportés par l’exécutif face à la colère d'une partie des Français.

Vers une nouvelle manifestation sur les Champs ?

Une représentante du mouvement a notamment appelé à de nouveau se rendre sur les Champs-Élysées. Or aucune demande n'a pour le moment été déposée auprès de la préfecture de police, et il apparaît difficile que les autorités donnent leur accord après les débordements du week-end dernier.



Ce qui est certain, a minima, c’est que le secteur autour de la place de la Concorde, jusqu’à l’Élysée, sera fermé, comme cela avait déjà été le cas lors de la précédente manifestation. Sur RTL, Laurent Nuñez, le secrétaire d’État auprès du ministre de l'Intérieur a rappelé que boucler l’ensemble des Champs-Élysées n’est pas exclu.