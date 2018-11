publié le 28/11/2018 à 13:33

Va-t-on revoir sur les Champs-Élysées samedi 1er décembre les mêmes images de chaos que la semaine dernière ? À la sortie de la réunion avec François de Rugy, mardi 27 novembre, l'un des représentants des "gilets jaunes" a de nouveau appelé à manifester sur la plus belle avenue du monde.



Mais les "gilets jaunes" ont-ils une chance d'obtenir une autorisation ? Déjà il faudrait qu'ils déclarent leur manifestation, ce qui n’avait pas été le cas la semaine dernière. Or pour l’instant, aucun dossier n'est arrivé à la préfecture. Il apparaît ensuite difficile que les autorités donnent leur accord, après les débordements du week-end passé.

Ce qui est certain, a minima, c’est que le secteur autour de la place de la Concorde, jusqu’à l’Élysée, sera fermé, comme cela avait déjà été le cas lors de la précédente manifestation. Boucler l’ensemble des Champs-Élysées n’est pas non plus exclu, comme l’a rappelé, Laurent Nuñez, le secrétaire d’État auprès du ministre de l'Intérieur, mardi au micro de RTL.

À écouter également dans ce journal

- Édouard Philippe assure le service après-vente d'Emmanuel Macron face aux gilets jaunes. Ce mercredi 28 novembre, sur BFMTV, il a employé les mêmes mots que le président de la République, affirmant entendre l’urgence, tout en insistant sur l'instauration d'une taxe fluctuante sur le carburant. Il s'est aussi dit prêt à recevoir les "gilets jaunes" à condition qu'ils arrivent à désigner une délégation représentative.



- La ministre des Outre-mer, Annick Girardin est arrivée au matin de ce mercredi 28 novembre sur l’Île de la Réunion, paralysée depuis plusieurs jours. Elle est allée au contact des "gilets jaunes" au niveau d’un rond-point près de l’aéroport, où 2.000 manifestants l’ont froidement accueillie.



- Les flashs des radars crépitent tant et plus depuis l'instauration des 80km/h sur le réseau secondaire début juillet. Si on ne peut encore vraiment mesurer l'impact de cette décision sur la sécurité routière, on a constaté que le nombre de PV a bondi de 75% depuis l'été.