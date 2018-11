publié le 28/11/2018 à 16:46

La colère des "gilets jaunes" touche aussi les radars. Plus de 130 ont été totalement détruits depuis le début du mouvement, le 17 novembre. En tout, au moins 600 cabines automatiques sont actuellement hors-services en France. Une vague de dégradations jamais vue encore.



Parmi les départements les plus touchés selon radars-auto.com, les Côtes-d'Armor dénombrent 24 radars dégradés sur 27, soit 89%, suivies de la Haute-Loire avec 67% (18 sur 27) et de l'Eure et Loir, avec 56% (19 sur 34).



Si les radars bâchés ou recouverts d'un gilet jaune ne nécessitent qu'une simple intervention, le nettoyage d'un radar repeint coûte 600 euros. Un radar fixe détruit coûte 30.000 euros, un radar autonome que l'on peut déplacer : 60.000 euros.

En tout, trois millions d'euros de dégâts pour 600 radars vandalisés sur les 3.000 en France. Soit 20% du parc. Sans compter le manque à gagner car les recettes sont en baisse de 15% cette année.

Pourquoi cibler les radars ?

Des radars qui sont pris pour cibles parce qu'ils représentent les taxes de l'État, au même titre que les centres des impôts bloqués par les "gilets jaunes", qui demandent notamment où va l'argent des amendes.



En 2017, 91,2% du milliard d'euros de recettes des radars ont été consacrés à la lutte contre l'insécurité routière. Le reste, 88 millions d'euros, renfloue le désendettement de l'État. Rappelons que les dégradations des radars sont punies d'une peine d'emprisonnement de 5 ans et de 7.500 euros d'amende.